В Украине смягчили график отключения света: какой режим действует 27 декабря и где отменили ограничения

В Украине в пятницу, 27 декабря графики отключений электроэнергии для бытовых потребителей будут действовать в течение 11 часов, а не 13, как накануне. Причем без света будет находиться значительно меньшее количество украинцев – применяется режим отключений в половину очереди, т.е. электроэнергия одновременно будет отсутствовать примерно у 8,3% потребителей. При этом в Волынской, Закарпатской, Одесской, Ивано-Франковской областях графики отменили.

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Что происходит в энергосистеме и какие графики работают, пишет OBOZ.UA. Об отмене графиков утром сообщил ряд облэнерго. "Укрэнерго" уменьшило объем ограничения на территории области согласно графику почасового отключения на 27 декабря. Отменены отключения для всех очередей с 08:00 до получения отдельного распоряжения диспетчера", – заявили, в частности, в "Волыньоблэнерго".

В "ДТЭК Одесские электросети" при этом обнародовали обновленный график отключений света. В нем уже не предусмотрено отключений после 08:30:

Об общем режиме отключений сообщали в "Укрэнерго". Отмечалость, что отключения применяются с 8:00 до 17:00 как для населения, так и для промышленности. Для бытовых потребителей действуют отключения половины очереди одновременно.

"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование. Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться", – предупредили энергетики.

Как добавили в Министерстве энергетики, 27 декабря энергетики возобновили питание для почти 8 тыс. потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий. "Призываем всех потребителей рационально использовать электроэнергию. Экономное потребление помогает снизить нагрузку на систему", – напомнили в ведомстве.

Так как графики могут меняться неожиданно, за актуальной информацией о графиках отключений в конкретном регионе нужно следить на сайтах или официальных страницах облэнерго в соцсетях:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

К примеру, энергокомпания ДТЭК обнародовала графики на 27 декабря для Киева и Киевской области. Для большинства групп на день отключений вообще не запланировано, а у тех, у которых они есть, максимальное время без света подряд – 3,5 часа.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам энергоэксперта Александра Харченко, украинцы два года жили по графикам отключений, которые не были адаптированы к условиям войны. Потому, по словам специалиста, эти графики работали неэффективно и часто приходилось отключать больше потребителей, чем нужно.

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