В Украине введут новые лимиты на электроэнергию: чего ожидать от графиков

С 24 июня в Украине изменят правила распределения электроэнергии, вычитая объем для критической инфраструктуры перед распределением остатка между областями. Это должно обеспечить более справедливое распределение электроэнергии и выровнять продолжительность отключений по всей стране.

Об этом сообщил советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко в эфире "Киев24". Он отметил, что недавно из ремонта был выведен атомный блок, что позволило добавить энергосистеме 1000 МВт и избежать ограничений света на выходных.

Однако, несмотря на это, 9 июня все же пришлось за час привлекать аварийную помощь в соседних странах. Эта инициатива поможет обеспечить стабильное электроснабжение для критической инфраструктуры, в частности для больниц, водоконалов и транспортной системы.

С 24 июня лимиты потребления электроэнергии будут устанавливаться по-новому. По словам Бойко, объем электроэнергии, необходимый для критической инфраструктуры, будет вычитаться из общей доступной электроэнергии, и уже из этого остатка будет рассчитываться предел для каждой области.

"Мы из доступной электроэнергии в Украине будем вычитать объем электроэнергии, которая необходима критической инфраструктуре, и уже с таким вынесенным за скобки объемом будет приходиться лимит для каждой области. Условно говоря, теперь будет не 80% на каждую область, а с учетом критики, которая уменьшит доступность, будет, например, 70%. Но эти 70% будут доведены до каждого региона.

Новые правила должны обеспечить справедливое распределение электроэнергии по всей стране, учитывая потребности критической инфраструктуры. Станислав Игнатьев, председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики в эфире "Киев24", подтвердил, что Кабинет министров увеличит лимиты электроэнергии для Киева и крупных городов, где больше критической инфраструктуры.

Такие города как Киев, Харьков, Запорожье, Днепр имеют наибольшее количество объектов инфраструктуры и крупного бизнеса. Поэтому здесь происходит так, что есть потребление объектов критической инфраструктуры – это не 25%, а гораздо больше, которые обеспечивают преимущественно всю Украину .Как Киев, например. Затем остатки распределяют среди бытовых потребителей – это квартиры и частные домохозяйства ", – пояснил Игнатьев.

По словам Игнатьева, правительство планирует изменить формулы расчета лимитов с учетом количества приборов учета бытовых потребителей. Это позволит сделать распределение электроэнергии более справедливым и соответствующим потребностям разных регионов. "Сейчас правительство пересматривает эту методику. В ближайшие недели она будет принята. Будем надеяться, что во всех регионах будут более-менее одинаковые графики ограничений конечного потребителя ", – отметил Игнатьев.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, обязательство для бизнеса импортировать 80% электроэнергии, которое принял Кабмин, должно быть обязательно обсуждено с бизнесом. Это помогло бы не раскачивать экономику, а достичь консенсуса и дойти до сбалансированного решения.

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