Решение по импорту 80% электроэнергии должно быть обязательно проговорено с бизнесом, – Забловский

Обязательство для бизнеса импортировать 80% электроэнергии, принятое Кабмином, должно быть обязательно обсуждено с бизнесом. Это помогло бы не раскачивать экономику, а достичь консенсуса и дойти до сбалансированного решения. Об этом заявил руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Андрей Забловский.

"Это решение повлекло за собой довольно негативную реакцию и критику со стороны бизнес-ассоциаций, потому что прежде всего такое обязательство затрагивает наиболее энергоемкие отрасли. Поначалу чиновникам нужно было посоветоваться со стейкхолдерами. Это общемировая практика – когда перед тем как принимать решения, проводятся консультации со стейкхолдерами. Сейчас же бизнес является заложником принимаемых неправильных или не совсем экономически обоснованных решений", – отметил Забловский.

Он отметил, что бизнес понимает, что нужно диверсифицировать источники энергии, и до принятия постановления Кабмина уже активно использовал инструмент импорта электроэнергии. Но объем этого импорта должен быть снижен для сохранения экономики в текущем состоянии.

"Эксперты и сам рынок говорят: могло быть приемлемым, если бы показатель был не 80%, а не более 50% импортной энергии. Понятно, что импортировать в таком количестве энергию по цене значительно выше, чем наши внутренние цены – невозможно. То есть 30-50% импорта – это порог, и его нужно обсуждать в зависимости от разных видов деятельности и секторов", – убежден экономист.

Забловский напомнил: экономика Украины пока очень уязвима, поэтому принимаемые решения должны быть максимально сбалансированы и продуманы, чтобы ни в коем случае не навредить.

"Заложником экономически необоснованных решений может стать вся экономика – то есть не только бизнес, но и граждане, все мы! То состояние, в котором мы находимся, очень легко раскачать, но очень трудно его сбалансировать. Поэтому нужно принимать продуманные решения. А чтобы их принимать, прежде всего, нужно проводить надлежащие консультации. Это предусмотрено, в том числе, нашим действующим законодательством", – напомнил эксперт.

Напомним, Кабмин принял изменения в постановление, предусматривающее, что любой промышленный объект должен импортировать 80% электроэнергии для своих нужд. "Укрэнерго" со своей стороны гарантирует промышленности еще 20%.

Бизнес выступил резко против этой инициативы, ведь цена за доставку электроэнергии через границу резко подскочит, и предприятиям будет проще просто остановиться, чем импортировать. Для Украины это означает отток валюты и падение доходов бюджета, являющегося единственным источником финансирования ВСУ. При этом бизнес не против повышения доли импорта, но не более чем до 50% – больше импортировать в Украину нет возможности.