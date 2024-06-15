В Украине ситуация с дефицитом электроэнергии кардинально изменилась: как долго теперь не будет света

В Украине ухудшилась ситуация в энергетике. Главная причина: в ремонт вывели очередной энергоблок АЭС. Кроме того, из-за прогнозируемой жары вырастет энергопотребление.

Видео дня

Как говорится в сообщении "Укрэнерго", уже 15 июня графики по всей стране будут применяться с 8:00 до 23:00. Еще несколько дней назад графики применяли всего несколько часов.

Как говорится в сообщении ведомства. глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что избежать отключений бытовых потребителей не удастся. "Мы будем иметь дело с завтрашнего дня (15 июня, – ред.) уже с пониженной мощностью на атомных электростанциях, как ожидается. И в середине двадцатых чисел июня – еще будем иметь дополнительный шаг снижения мощности на АЭС", – пояснил он.

Это связано именно с ремонтной кампанией (перегрузка топлива), во время которой производятся ремонты. "Поэтому, поскольку топливо имеет способность производить энергию только определенное время, и когда оно выгорает - его надо точно менять. Поэтому эти вещи очень трудно как-то "подвинуть" во времени. Это можно отсрочить на несколько дней или на неделю такой ремонт, но точно его нельзя полностью устранить, потому что это связано именно с кампанией по перегрузке топлива на АЭС", – отметил Владимир Кудрицкий.

Что говорят в "Энергоатоме"

В ближайшие месяцы в энергосистеме Украины ожидается дополнительный дефицит электроэнергии. Это связано с планируемым ремонтом очередного энергоблока. В связи с этим, а также ожидаемым сезонным ростом потребления электричества отключения могут участиться.

Об этом заявили в НАЭК "Энергоатоме". В компании подчеркнули, что ремонты энергоблоков на украинских атомных станциях проходят с опережением графика, чтобы максимально сократить продолжительность вынужденных отключений осенью.

"В ближайшие дни "Энергоатом" выведет в ремонт еще один энергоблок-тысячник. Учитывая это, а также рост потребления электроэнергии в июле, дефицит генерации в энергосистеме может увеличиться ", - предупредили украинцев.

В "Энергоатоме" напомнили, что в 2024 году планово-предупредительные ремонты будут проведены на восьми энергоблоках подконтрольных Украине АЭС – Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой. На Запорожской АЭС ремонты не производятся с момента ее оккупации.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что отключение электричества в Украине напрямую связано с ремонтом энергоблоков АЭС. Когда они вводятся в энергосистему, дефицит исчезает, а графики отключения света перестают применять, и наоборот.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!