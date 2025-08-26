В Украине с 1 сентября обновят тарифы на электроэнергию: сколько будет платить население

В Украине с 1 сентября увеличится тариф на распределение электроэнергии для компаний-операторов систем распределения (ОСР, облэнерго). Впрочем, для бытовых потребителей тариф останется на уровне 4,32 грн/кВт*ч, поскольку стоимость тока для них зафиксирована постановлением правительства № 632 и будет действовать как минимум до 31 октября 2025 года.

Соответствующее решение приняли на заседании Нацкомиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 26 августа. Отмечается, что цель инициативы – уменьшить взаимную долговую нагрузку и предоставить возможность подготовить необходимую номенклатуру аварийных запасов на случай вражеских обстрелов.

Для кого изменится тариф?

Тарифы вырастут для потребителей первого класса примерно на 14%, а для потребителей второго класса – около 23%. Это предприятия, которые получают электрическую энергию от оператора системы распределения с номинальным напряжением выше или соответственно ниже 27,5 кВ. Больше всего цены вырастут для таких облэнерго:

"Кировоградоблэнерго";

"Ровнооблэнерго";

"Хмельницкоблэнерго".

Наименьшее повышение ожидается для ОСР в таких областях:

Черниговская;

Львовская;

Черкасская.

С 1 октября регулятор планирует пересмотреть тарифы на распределение для облэнерго в прифронтовых регионах – принят соответствующий план. В частности, речь идет о "Запорожьеоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Сумыоблэнерго", "Харьковоблэнерго".

Тариф на свет: сколько заплатит население в сентябре

Поскольку стоимость электроэнергии не изменится, семья из трех человек в среднем заплатит за месяц 562-734 грн. Вот как мы это подсчитали:

если есть газовая плита, норматив потребления электроэнергии на семью из трех человек – 130 кВт*ч, если нет газовой плиты – 170 кВт*ч.

на семью из трех человек – 130 кВт*ч, если нет газовой плиты – 170 кВт*ч. учитывая стоимость электроэнергии в 4,32 грн/кВт*ч, за месяц в среднем придется платить 561,6 грн, если есть газовая плита, и 734,4 грн в месяц, если нет газовой плиты.

Также OBOZ.UA сообщал, что НКРЭКУ планирует изменить правила отключения должников за электроэнергию. Теперь "перерезать кабели" будет проще, поскольку потребители не будут иметь отсрочки на судебное рассмотрение дела по начисленным долгам.

