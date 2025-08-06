В Украине хотят изменить правила отключения электроэнергии: кто может остаться без света

В Украине планируют изменить правила отключения должников за электроэнергию. Теперь "перерезать кабели" будет проще, поскольку потребители не будут иметь отсрочки на судебное рассмотрение дела по начисленным долгам.

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Соответствующая правка в Правила розничного рынка электроэнергии была внесена на заседании Нацкомиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 5 августа. Принятое постановление устраняет "отсрочку" от отключения на время возможного судебного разбирательства по факту прекращения поставок электроэнергии.

Детали

Как пояснил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, это позволит компаниям прекращать поставки электроэнергии должникам, не принимая во внимание факт возможного судебного обжалования, пишет "Минфин". Окончательную силу новое правило может вступить через две недели, когда запланировано финальное голосование – до тех пор будет продолжаться обсуждение постановления.

В целом электроэнергию в Украине отключают за различные нарушения. Кроме задолженности, это может быть неучтенное потребление, несоблюдение условий договора, недопуск представителей энергокомпании на территорию и тому подобное.

Но если потребитель обжаловал это решение в суде и предъявил соответствующий документ, на время рассмотрения дела отключение откладывалось. Окончательное решение – отключать или отменить распоряжение об отключении – принимал суд.

Но новое постановление НКРЭКУ предлагает внесение правки в пункт 7.11 раздела 7 Правил розничного рынка электроэнергии. Она предусматривает появление исключения – фактически это правило продолжит работать во всех случаях, кроме наличия долгов за электроэнергию.

Возможные последствия

То есть должники и в дальнейшем смогут оспаривать платежки в судах, но уже с отключенным светом. А как известно, такие разбирательства могут длиться месяцами. И даже если суд все же станет на их сторону, им придется пройти сложную процедуру подключения к электричеству.

Это фактически вводит "презумпцию правильности долга", считает Попенко. Эксперт назвал такое решение "крайне противоречивым" и "позорным".

Некоторые аналитики считают обновление правил легализованным механизмом отключения критической инфраструктуры. В частности таким образом смогут отключать водоканалы, которые накопили миллиардные долги, хотя одной из причин является то, что с 2022 года действует мораторий на повышение тарифов на воду до экономически обоснованного уровня. На этом фоне Ассоциация городов Украины призвала НКРЭКУ запретить останавливать поставки электроэнергии предприятиям водопроводно-канализационного хозяйства.

Точная информация об объемах задолженности потребителей за коммунальные услуги в Украине пока засекречена. Но эксперты оценивают сумму долгов водоканалов в более чем 13 млрд грн, а худшая ситуация – в прифронтовых регионах, где многие общины не имеют средств, чтобы профинансировать их работу.

Поэтому не исключается, что на этом фоне в Украине все же могут пересмотреть коммунальные тарифы для населения. В недавнем инфляционном отчете Нацбанка отмечается, что до конца 2025 года действующие тарифы на электроэнергию, газ, отопление и снабжение горячей водой пересматриваться не будут.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинцам назвали тариф на газ с 1 августа. Также людям с газовыми плитами посоветовали установить полезный прибор.

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