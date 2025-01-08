В Украине резко повысили тариф на транспортировку газа: чего ожидать в платежках

Существенное повышение тарифа на транспортировку газа в Украине – в 2-4 раза, до 501,97 грн за 1 000 кубометров в сутки – не повлияет на размер платежей за газ для бытовых потребителей. Дело в том, что речь идет об увеличении тарифа исключительно для бизнес-потребителей – которые, к тому же, практически не ощутят этого повышения.

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Об этом OBOZ.UA рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он отметил: само повышение продиктовано остановкой транзита российского газа.

"Отныне у нас нет выплат, которые раньше перекрывали транспортировку газа от транзита. И теперь нужно платить за то, что газ транспортируется внутри энергетической системы, внутри наших газопроводов", – рассказал эксперт.

В то же время, отметил он, в зависимости от дистанции, на которую топливо будет дистанцироваться, повышение составит 65-84 копейки за кубометр. Что, по его словам, не повлияет на работу предприятий – ведь те практически не ощутят никаких последствий.

"Речь идет об увеличении тарифа исключительно для бизнес-потребителей и на величину, которая там совершенно незаметна в общей цене газа – 14,5-15 тыс. грн за тысячу кубометров. ... Я не вижу, честно говоря, причин для какой-то нервотрепки. Даже предприятия, потребляющие много газа, такие как химические производства, большой разницы не почувствуют", – объяснил Харченко.

А вот для обычных бытовых пользователей, по его словам, вообще ничего не изменится. Для них "цена на газ останется такой, как она есть".

Напомним: решение поднять тариф на транспортировку газа 30 декабря приняла профильная нацкомиссия – НКРЭКУ. В сообщении отмечается, что с 1 января 2025 года тариф на транспортировку "для внутренних потребителей" вырастет в 2-4 раза из-за прекращения транзита российского газа.

Однако следует понимать, что речь идет о тарифе на распределение газа "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ). Население платит за доставку газа не ОГТСУ, а операторам газораспределительных сетей (ОГРМ) в своих регионах.

"Мораторий на повышение тарифов для населения на газ и отопление, действующий с 2022 года, остается в силе. Соответственно, стоимость горячей воды и отопления не изменится", – отметили в ведомстве.

Кроме того, бытовые потребители находятся под действием режима ПСО (возложение специальных обязанностей), что позволяет удерживать тарифы на газ для населения на фиксированном уровне. То есть даже в случае снятия законодательного моратория на повышение тарифа (что маловероятно) для изменения цены на газ для населения понадобится решение Кабинета министров об отмене режима ПСО.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за январь украинцы заплатят за газ по тем же годовым тарифам, что и ранее. В частности, клиенты "Нафтогаза" – 7,96 грн за кубометр.

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