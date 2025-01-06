Украинцам назвали тарифы на газ с 1 января: сколько нужно платить за 1 кубометр

За январь украинцы заплатят за газ по тем же годовым тарифам, что и ранее. В частности, клиенты "Нафтогаза" – 7,96 грн за кубометр.

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Об этом сообщает ГазПравда. Там отмечают: ныне на рынке газа для населения присутствует 9 поставщиков. Из них:

4 предлагают и годовую, фиксированную цену, и месячную – переменную.

Еще 5 поставщиков предлагают только годовую цену.

Какие тарифы на газ установили для украинцев поставщики

В целом же, отметили аналитики, стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов (действуют с 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025-го, не меняются в течение года) в январе в зависимости от газоснабжающей компании колеблется от 7,79 до 9,99 грн. Месячная цена колеблется от 8,46 до 19,99 грн за кубометр. Так:

"Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр (месячное предложение – 9,977 грн за кубометр);

"ГК "Нафтогаз Украины" – 7,96 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр (месячное предложение – 8,46 грн за кубометр);

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр (месячное предложение – 8,46 грн за кубометр);

"Ритейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз" – 9,99 грн за кубометр (месячное предложение – 19,99 грн за кубометр).

Какие суммы будут в платежках

В настоящее время большинство украинцев являются клиентами "Нафтогаза". И они платят за газ 7,96 грн за кубометр.

То есть при потреблении 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за месяц нужно будет заплатить 78,8 грн. Также стоит учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа. А она разная в разных регионах.

Тарифы не будут менять минимум до апреля

Ранее же премьер-миннстр Денис Шмыгаль сообщил, что до окончания отопительного сезона весной 2025 года в Украине заморозили тарифы на ряд коммунальных услуг. Речь о:

газе;

электроэнергии;

отоплении.

"Государство берет на себя обязательство, что тарифы на газ, тепло и электроэнергию не будут расти до конца отопительного сезона. Никаких повышений не планируем", – сказал премьер.

Как сообщал OBOZ.UA, электроэнергию же в январе украинцам будут подавать по прежнему тарифу 4,32 грн за 1 кВт*ч. При этом нардеп от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Богдан Кицак ранее сообщил, что в обозримом будущем бытовой тариф на электричество может вырасти до 6,5 грн/кВт*ч.

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