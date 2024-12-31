В Украине резко подняли тариф на транспортировку газа: что будет с платежками для населения

Повышение тарифа на транспортировку газа в Украине не повлияет на размер платежек за газ для бытовых потребителей. Сам по себе пересмотр тарифа не рассчитан напрямую на коммунальную услугу для населения. Кроме того, тариф на газ остается под мораторием на повышение, который установлен законодательно до конца военного положения.

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В результате, с 1 января 2025 года газ населению продолжат подавать по текущим годовым расценкам, пишет OBOZ.UA. В частности, у клиенты "Нафтогаза" – а это 98% бытовых потребителей в стране – будут получать голубое топливо по 7,96 грн за кубометр (цена за газ как товар), а также платить фиксированную сумму за доставку газа (ее пересчитывают раз в год в зависимости от потребления) и оплачивать содержание газовой сети своего дома.

Решение поднять тариф на транспортировку газа 30 декабря приняла профильная нацкомиссия – НКРЭКУ. В документе отмечается, что с 1 января 2025 года тариф на транспортировку "для внутренних потребителей" вырастет в 2-4 раза из-за прекращения транзита российского газа.

Однако следует понимать, что речь идет от тарифе на распределение газа "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ). Население же платит за доставку газа не ОГТСУ, а операторам газораспределительных сетей (ОГРС) в своих регионах.

Кроме того, бытовые потребители находятся под действием режима ВСО (возложения специальных обязанностей), что позволяет удерживать тарифы на газ для населения на фиксированном уровне. То есть даже в случае снятия законодательного моратория на повышение тарифа (что маловероятно), для изменения цены на газ для населения потребуется решение Кабинета министров об отмене режима ВСО.

Тариф на доставку газа населению: что будет в 2025 году

Украинцы платят за доставку газа в свои дома и квартиры фиксированную сумму, которую пересчитывают раз в год. Следующий перерасчет состоится как раз с 1 января 2025 года. Начиная с этого момента часть украинцев будет вынуждена платить за доставку больше, в то же время суммы в счетах могут снизиться у тех, кто в прошлом "газовом году" начал экономить.

Газовый год – это период с 1 октября прошлого года до 30 сентября текущего года. Сейчас украинцы платят за доставку, учитывая объем потребления газа с 1 октября 2022-го по сентябрь 2023-го, говорится в материале OBOZ.UA. А в 2025-м бытовые потребители будут платить за тот объем газа, который использовали с 1 октября 2023-го по 30 сентября 2024-го.

Сумма в платежках за доставку газа формируется из двух составляющих: тариф на доставку газа и объем потребления (эти показатели нужно умножить). Сам тариф на доставку не менялся (и по закону не должен измениться, поскольку действует мораторий на повышение стоимости как самого газа, так и его доставки). А вот объем потребления – величина переменная.

Свой тариф можно узнать на сайте своей газораспределительной компании или увидеть в платежке. По сути, плата за распределение газа – это деньги на содержание и ремонт газовых трубопроводов, а потому тарифы различаются в разных регионах. Конечная цена зависит от протяженности самих сетей, количества потребителей и т.д.

Кроме платежа за доставку голубого топлива, существует платежка за обслуживание внутридомовых газовых сетей. Стоимость этой услуги облгазы должны рассчитать до 5 января. Ожидается, что размер платежа будет составлять в среднем около 25-65 грн в месяц, в зависимости от дома.

Как сообщал OBOZ.UA, украинка получила счет за газ в 152 тыс. грн. Женщина была наказана за нарушение, которое нашли во время проверки счетчика.

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