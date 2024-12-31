Украинка получила счет за газ в 152 тыс. грн: за какое нарушение доначислили огромную сумму

Киевский районный суд Одессы обязал местную жительницу доплатить за газ 152 641 грн. Женщина была наказана за нарушение, которое нашли во время проверки счетчика (нарушение целостности заводского клейма).

Видео дня

Об этом говорится в решении суда по делу 947/20731/24, которое есть в распоряжении OBOZ.UA. Так, в судебном заседании появился представитель ответчика ее сын, пояснивший, что адвокат не смог явиться на судебное заседание.

По содержанию акта о нарушении №02366 сотрудниками "Одессагаза" в частном здании обнаружено повреждение пломбы на счетчике "Premagas". Согласно акту №183 экспертизы пломб установлено нарушение целостности заводского клейма и. Вокруг пломбы есть подколы.

По содержанию справки №018858 составленной ЧП "Научно-производственный центр оценки соответствия ЮГ" установлена непригодность средства измерительной техники счетчика газа.

"28.10.2021 состоялось заседание комиссии которой принято решение за №2147аб о признании акта о нарушении №02366 от 06.09.2021 правомерным и осуществление доначисления не учтенного объема природного газа, на основании акта расчета №02366, в сумме 152 641 грн", – говорится в решении суда.

Суд решил взыскать в пользу "Одессагаза" доначисления не учтенного объема природного газа в сумме 152 641 грн. "Суд обращает внимание, что представитель потребителя присутствовал во время экспертного исследования, но его замечаний против выявленных нарушений не имеет. Так же и ссылка на несоответствие экспериментального напряжения обычного при проверке работы счетчика, без наличия письменных замечаний или требований по дополнительной проверке, не может быть" принять судом как возражение против заключения по поводу непригодности средства измерительной техники счетчика газа", – говорится в решении суда.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине тариф на газ для большинства потребителей с 1 декабря останется на уровне 7,96 грн за куб. Коммунальные тарифы не будут просматриваться как минимум до конца отопительного сезона.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!