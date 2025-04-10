В Украине резко переписали тарифы на коммуналку: на какую услугу больше всего
В Украине значительно подорожали коммунальные услуги. За год – с марта 2024-го по март 2025-го – тарифы выросли в целом на 20,2%. Впрочем, не все. Так, электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, а цена на ряд других услуг осталась на прежнем уровне.
Об этом сообщили в Госстате. Там отметили, что кроме электроэнергии значительно выросли тарифы на:
- услуги по управлению многоквартирными домами – на 19,1%;
- уборка мусора – на 10,7%.
Содержание и ремонт жилья подорожало на 3,2%. Водоснабжение – на 0,7%. А канализация – на 0,6%.
Вместе с тем, тарифы на ряд позиций остались на прежнем уровне. Это:
- природный газ;
- горячая вода, отопление.
Каким будет тариф на свет с 1 июня
В то же время, в правительстве утверждают, что после окончания отопительного сезона (30 апреля) тариф на электроэнергию в Украине останется на прежнем уровне. Таким образом, после этого срока – в частности, в мае, июне и т. д. – украинцы продолжат платить за свет 4,32 грн за 1 кВт*ч.
"У нас нет в правительстве дискуссии по тарифам. Мы не рассматривали возможность поднятия тарифов в ближайшее время", – сообщил ранее премьер-министр Денис Шмыгаль.
Тарифы на газ с 1 апреля
Вместе с тем, за апрель украинцы заплатят за газ по тем же годовым тарифам, что и ранее. В частности, клиенты "Нафтогаза" – 7,96 грн за кубометр.
Как рассказали в ГазПравде, в целом, стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов (действуют с 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025-го, не меняются в течение года) в апреле в зависимости от газоснабжающей компании колеблется от 7,79 до 9,99 грн. Месячная цена колеблется от 8,46 до 20,99 грн за кубометр:
- ГК "Нафтогаз Украины" – 7,96 грн за кубометр;
- "Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;
- "Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;
- "Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;
- "Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;
- "Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;
- "Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр (месячное предложение – 9,977 грн за кубометр);
- "Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр (месячное предложение – 20,05 грн за кубометр);
- "Ритейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз" – 9,99 грн за кубометр (месячное предложение – 20,99 грн за кубометр).
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время квитанции об оплате коммунальных услуг – за свет, газ, воду и т. д. – следует хранить в течение минимум 5 лет. Дело в том, что они могут помочь решить возможные споры с поставщиками и стать доказательствами в потенциальных судебных делах.
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