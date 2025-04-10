В Украине резко переписали тарифы на коммуналку: на какую услугу больше всего

В Украине значительно подорожали коммунальные услуги. За год – с марта 2024-го по март 2025-го – тарифы выросли в целом на 20,2%. Впрочем, не все. Так, электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, а цена на ряд других услуг осталась на прежнем уровне.

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Об этом сообщили в Госстате. Там отметили, что кроме электроэнергии значительно выросли тарифы на:

услуги по управлению многоквартирными домами – на 19,1%;

уборка мусора – на 10,7%.

Содержание и ремонт жилья подорожало на 3,2%. Водоснабжение – на 0,7%. А канализация – на 0,6%.

Вместе с тем, тарифы на ряд позиций остались на прежнем уровне. Это:

природный газ;

горячая вода, отопление.

Каким будет тариф на свет с 1 июня

В то же время, в правительстве утверждают, что после окончания отопительного сезона (30 апреля) тариф на электроэнергию в Украине останется на прежнем уровне. Таким образом, после этого срока – в частности, в мае, июне и т. д. – украинцы продолжат платить за свет 4,32 грн за 1 кВт*ч.

"У нас нет в правительстве дискуссии по тарифам. Мы не рассматривали возможность поднятия тарифов в ближайшее время", – сообщил ранее премьер-министр Денис Шмыгаль.

Тарифы на газ с 1 апреля

Вместе с тем, за апрель украинцы заплатят за газ по тем же годовым тарифам, что и ранее. В частности, клиенты "Нафтогаза" – 7,96 грн за кубометр.

Как рассказали в ГазПравде, в целом, стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов (действуют с 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025-го, не меняются в течение года) в апреле в зависимости от газоснабжающей компании колеблется от 7,79 до 9,99 грн. Месячная цена колеблется от 8,46 до 20,99 грн за кубометр:

ГК "Нафтогаз Украины" – 7,96 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр (месячное предложение – 9,977 грн за кубометр);

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр (месячное предложение – 20,05 грн за кубометр);

"Ритейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз" – 9,99 грн за кубометр (месячное предложение – 20,99 грн за кубометр).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время квитанции об оплате коммунальных услуг – за свет, газ, воду и т. д. – следует хранить в течение минимум 5 лет. Дело в том, что они могут помочь решить возможные споры с поставщиками и стать доказательствами в потенциальных судебных делах.

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