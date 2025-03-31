Украинцам назвали тарифы на газ с 1 апреля: сколько нужно будет платить за 1 кубометр

За апрель украинцы заплатят за газ по тем же годовым тарифам, что и ранее. В частности, клиенты "Нафтогаза" – 7,96 грн за кубометр.

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Об этом сообщает ГазПравда. Там отмечают: ныне на рынке газа для населения присутствует 9 поставщиков. Из них:

5 предлагают и годовую, фиксированную цену, и месячную – переменную.

Еще 4 поставщиков предлагают только годовую цену.

"Мораторий на повышение тарифов продолжает действовать. Следовательно, действующие годовые предложения могут снова пролонгировать – уже в четвертый раз с начала полномасштабного вторжения россиян. Останется ли цена на газ неизменной еще на сезон, узнаем уже поближе к маю", – говорится в сообщении.

Какие тарифы на газ установили для украинцев поставщики

В целом, отметили аналитики, стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов (действуют с 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025-го, не меняются в течение года) в апреле в зависимости от газоснабжающей компании колеблется от 7,79 до 9,99 грн. Месячная цена колеблется от 8,46 до 20,99 грн за кубометр. Так:

ГК "Нафтогаз Украины" – 7,96 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр (месячное предложение – 9,977 грн за кубометр);

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр (месячное предложение – 20,05 грн за кубометр);

"Ритейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз" – 9,99 грн за кубометр (месячное предложение – 20,99 грн за кубометр).

Каким будет тариф на газ с 1 мая

В то же время, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, после окончания отопительного сезона украинцы будут платить за газ по прежним тарифам. Он отметил: в настоящее время Кабмин не обсуждает изменение коммунальных расценок.

"У нас нет в правительстве дискуссии по тарифам. Мы не рассматривали возможность поднятия тарифов в ближайшее время", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, после окончания отопительного сезона (30 апреля) тариф на электроэнергию в Украине останется на прежнем уровне. Таким образом, после этого срока украинцы продолжат платить за свет 4,32 грн за 1 кВт*ч.

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