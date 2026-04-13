Включать мощные электроприборы "разрешили" только 4 часа в сутки: какая ситуация в энергетике будет 14 апреля
Во вторник, 14 апреля, в Украине не планируется ограничение потребления электроэнергии. То есть ни графиков почасовых отключений для населения, ни графиков ограничения мощности для промышленности не будет.
Об этом предупредили в "Укрэнерго". В то же время энергетики призывают население:
- перенести энергоемкие процессы на дневное время – с 11:00 до 15:00;
- экономно потреблять электроэнергию в вечерние часы – с 18:00 до 22:00.
Где смотреть группу и графики отключений в своей области
И все же обстановка в энергетике зависит от погоды (поскольку облачность ограничивает работу солнечных электростанций), а также обстрелов энергетической инфраструктуры российскими войсками. Поэтому ситуация с отключениями может измениться, узнать о них можно на сайте операторов услуг:
Как сообщал OBOZ.UA, Украина также собирается создать сеть "энергетических сот". Речь идет о децентрализации энергетической сети и создании автономных кластеров, которые смогут обеспечить работу критической инфраструктуры даже в случае масштабных повреждений центральной электросети.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!