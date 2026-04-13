Включать мощные электроприборы "разрешили" только 4 часа в сутки: какая ситуация в энергетике будет 14 апреля

Станислав Кожемякин
Коммуналка
2 минуты
Во вторник, 14 апреля, в Украине не планируется ограничение потребления электроэнергии. То есть ни графиков почасовых отключений для населения, ни графиков ограничения мощности для промышленности не будет.

Об этом предупредили в "Укрэнерго". В то же время энергетики призывают население:

  • перенести энергоемкие процессы на дневное время – с 11:00 до 15:00;
  • экономно потреблять электроэнергию в вечерние часы – с 18:00 до 22:00.
Отключения электроэнергии не прогнозируются

Где смотреть группу и графики отключений в своей области

И все же обстановка в энергетике зависит от погоды (поскольку облачность ограничивает работу солнечных электростанций), а также обстрелов энергетической инфраструктуры российскими войсками. Поэтому ситуация с отключениями может измениться, узнать о них можно на сайте операторов услуг:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://off.energy.mk.ua/
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, Украина также собирается создать сеть "энергетических сот". Речь идет о децентрализации энергетической сети и создании автономных кластеров, которые смогут обеспечить работу критической инфраструктуры даже в случае масштабных повреждений центральной электросети.

