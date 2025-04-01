В Украине приняли решение о тарифах на газ: к чему готовиться с 1 мая

В Украине продлили действие спецобязательств (ПСО) на рынке природного газа – на период неотопительного сезона. Таким образом, они будут действовать по крайней мере, до 31 октября (предыдущий период заканчивался 30 апреля). Соответственно, тариф на газ на нужды тех, кто занимается производством тепловой энергии, в это время не будет увеличиваться.

Видео дня

О продлении срока сообщил председатель Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). По его словам, это решение позволило сохранить "стабильность и ценовую предсказуемость на рынке природного газа и электроэнергии" до начала следующего отопительного сезона.

"ПСО на рынке природного газа продлено на неотапливаемый сезон. Это означает, что "ГК "Нафтогаз Трейдинг" будет реализовывать по специальным ценам до конца октября природный газ поставщикам природного газа в объемах, необходимых бытовым потребителям, а также операторам газораспределительных систем", – говорится в сообщении.

Гетманцев отметил: в неотопительный сезон теплоэлектроцентрали, производящие электроэнергию в теплофикационном цикле будут получать от "ГК "Нафтогаз Трейдинг" газ по 18 тыс. грн за 1 000 кубометров(с учетом НДС). А кроме того:

тепловые электростанции и теплоэлектроцентрали, производящие электрическую энергию в конденсационном цикле – по 14 тыс. грн;

газотурбинные и газопоршневые установки, производящих исключительно электрическую энергию – 14 тыс. грн;

газотурбинные и газопоршневые установки, производящие электрическую и тепловую энергию комбинированным способом – 18 тыс. грн.

Сколько украинцы будут платить за газ в апреле

В то же время, в апреле бытовые потребители будут получать газ по прежним годовым тарифам. В частности, украинцы-клиенты "Нафтогаза" (а это 98% всех потребителей в Украине) заплатят 7,96 грн за каждый кубометр топлива.

Как сообщили в ГазПравде, в целом стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов (действуют с 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025-го, не меняются в течение года) в апреле в зависимости от газоснабжающей компании колеблется от 7,79 до 9,99 грн. Месячная цена колеблется от 8,46 до 20,99 грн за кубометр:

ГК "Нафтогаз Украины" – 7,96 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпатэнерготрейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр (месячное предложение – 9,977 грн за кубометр);

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр (месячное предложение – 20,05 грн за кубометр);

"Ритейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз" – 9,99 грн за кубометр (месячное предложение – 20,99 грн за кубометр).

Как сообщал OBOZ.UA, за год тарифы увеличились в целом на 19,3%. Впрочем, не все. Так, электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, а цена на ряд других услуг осталась на прежнем уровне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!