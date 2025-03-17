Больше всего подорожала электроэнергия: как в Украине переписали тарифы на коммуналку

В Украине значительно выросли тарифы на коммунальные услуги. За год – с февраля 2024-го по февраля 2025-го – расценки увеличились в целом на 19,3%. Впрочем, не все. Так, электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, а цена на ряд других услуг осталась на прежнем уровне.

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Об этом сообщили в Госстате. Там отметили: уборка мусора подорожала на 10,7%. А услуги по управлению многоквартирными домами – на 9,6%.

Стоимость содержания и ремонт жилья увеличилась на 3,5%. А кроме того:

водоснабжения – на 0,7%;

канализации – на 0,6%.

Вместе с тем тарифы на ряд позиций остались на прежнем уровне. Это:

природный газ;

горячая вода, отопление.

Сколько нужно будет платить за 1 кубометр газа с 1 апреля

В то же время, до конца отопительного сезона для клиентов "Нафтогаза" (обслуживает 98%, или более 12 млн домохозяйств) не будут менять тариф. Таким образом, до 30 апреля они будут платить за газ 7,96 грн за кубометр. Также не будут менять расценки на тепло и электроэнергию.

"Государство гарантирует неизменные зимние тарифы, чтобы помочь каждой семье пройти зиму без дополнительных финансовых нагрузок. Тарифы на газ, тепло и электричество не будут меняться в течение всего отопительного сезона", – сообщает "Уряд online".

Кроме того, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, после окончания отопительного сезона украинцы будут платить за газ по прежним тарифам. Он отметил: в настоящее время Кабмин не обсуждает изменение коммунальных расценок.

"У нас нет в правительстве дискуссии по тарифам. Мы не рассматривали возможность поднятия тарифов в ближайшее время", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, после окончания отопительного сезона в Украине не планируют повышать и тарифы на свет. Таким образом, после этого срока украинцы продолжат платить за электроэнергию 4,32 грн за 1 кВт*ч.

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