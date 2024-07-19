В Украине планируют создать новую систему электрогенерации: "Укрэнерго" раскрыл амбициозные планы

"Укрэнерго" планирует привлечь до 6 млрд долларов инвестиций для создания новой системы электрогенерации, включающей газотурбинные установки, системы накопления энергии и объекты солнечной и ветровой генерации. Это призвано повысить устойчивость и гибкость украинской энергосистемы, что особенно важно в условиях потери 9 ГВт мощностей из-за ракетных обстрелов РФ.

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Об этом "Укрэнерго" сообщило в комментарии СМИ. Компания оценивает готовность инвесторов построить суммарно до 1 ГВт новых небольших электроустановок, каждая из которых будет иметь мощность до 10 МВт. Это будут газотурбинные или газопоршневые маневровые установки, системы накопления энергии, а также объекты солнечной и ветровой генерации.

Вызовы и преимущества новой системы

Украина потеряла 9 ГВт генерирующих мощностей из-за ракетных обстрелов РФ. На этом фоне обещание дополнительных 1 ГВт выглядит скромно, но это только начало. По информации "Укрэнерго", новые энергоустановки будут рассредоточены вокруг крупных городов и промышленных регионов, что повысит устойчивость энергосистемы к российским атакам. Попасть ракетой в такие объекты будет сложнее, чем в больших тепловых или гидроэлектростанциях.

Новые установки обеспечат гибкость энергосистемы, то есть ее способность покрывать пиковые нагрузки в течение суток благодаря маневровому газовому генерированию и системам накопления энергии. По прогнозам "Укрэнерго", в течение следующих 2-3 лет украинской энергосистеме понадобится суммарно 3,5-4 ГВт такой генерации, на строительство которой в общей сложности нужно до 6 млрд долларов инвестиций.

Импорт электроэнергии

Еще одним важным аспектом является увеличение объемов импорта электроэнергии из ЕС. В настоящее время техническая способность межгосударственных интерконнекторов импортировать электроэнергию в Украину составляет 1700 МВт в час. Однако, по словам компании, для дальнейшего увеличения импорта необходимо строить новые интерконнекторы.

Партнеры "Укрэнерго" из ENTSO-E производят соответствующие расчеты и моделирование, чтобы определить, насколько можно повысить техническую способность импортировать электроэнергию из стран ЕС, гарантируя при этом безопасные режимы работы для европейской и украинской энергосистем. Однако ожидать значительных результатов этих расчетов не стоит. Украина вряд ли сможет увеличить импорт более чем на 500 МВт без строительства новых интерконнекторов, что требует времени.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с середины августа в Украине ожидается снижение продолжительности отключений электроэнергии, а в сентябре и октябре они могут быть минимальными или вообще их не будет, при отсутствии новых атак на энергетическую инфраструктуру. Улучшение ситуации прогнозируется после завершения ремонтных работ на энергоблоках и снижения жары.

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