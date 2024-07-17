Отключений света можно будет избежать: энергетики рассказали, когда ожидать улучшения

С середины августа в Украине ожидается снижение продолжительности отключений электроэнергии, а в сентябре и октябре они могут быть минимальными или вообще отсутствовать, если не будет новых атак на энергетическую инфраструктуру. Улучшение ситуации прогнозируется после завершения ремонтных работ на энергоблоках и снижения жары.

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Об этом рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире КИЕВ24. Он отметил, что возможное снижение продолжительности отключений связано с прогнозами по улучшению погодных условий и завершением ремонтных работ на энергоблоках.

"Возможно, уже со следующей недели уменьшится жаркая погода, станет немного прохладнее, возможно, также некоторые блоки будут отремонтированы и введены в эксплуатацию. Поэтому до конца августа ожидается незначительное снижение продолжительности графиков отключения. Но все равно они пока будут достаточно жесткими", – заявил Владимир Омельченко.

Эксперт также выразил оптимизм по ситуации в сентябре и октябре, прогнозируя минимальные отключения электроэнергии при отсутствии новых атак на энергетическую инфраструктуру со стороны РФ. "Только в середине августа, я прогнозирую, могут быть ощутимы снижения продолжительности графиков отключений. Особенно в сентябре и в октябре эти отключения будут минимальны или их не будет совсем, безусловно, при условии, если не будет новых ударов рашистов по нашей энергоинфраструктуре", – добавил он.

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий также подтвердил, что ситуация в энергосистеме постепенно улучшается. По его словам, после 20 июля, когда спадет жара и выйдут из планового ремонта энергоблоки, отключений станет меньше.

"Когда жара спадет (мы ожидаем, что это будет происходить ближе к 20-м числам июля) и также будет вскоре определенное увеличение доступной нам генерации в энергосистеме – ситуация начнет улучшаться. Она не улучшится магическим образом за один день или один час. Но она будет постепенно улучшаться, и мы будем с вами наблюдать тренд на улучшение с конца июля, как мы и прогнозировали.

Он также отметил, что осенью украинцы могут жить без отключения света. "В сентябре-октябре даже имеем неплохие шансы избегать отключений. По крайней мере, таких массированных и повторяющихся, как мы имеем в июле", – заявил глава "Укрэнерго".

Кудрицкий подчеркнул, что нужно еще немного потерпеть – и ситуация в энергосистеме начнет улучшаться. "То есть нужно еще определенное время, уже не такое длительное, потерпеть – и мы увидим определенное улучшение ситуации в энергосистеме," – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам разрешили беспошлинный ввоз на территорию страны части энергетического оборудования. В частности, больше не придется платить НДС и ввозные пошлины при импорте генераторов, солнечных панелей и т.д. Это будет способствовать более быстрому восстановлению энергообъектов и развитию распределенной генерации в Украине.

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