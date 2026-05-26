В Украине переписали тариф на газ: кому и за что придется платить больше

В Украине вырастут тарифы на услуги закачки и отбора природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ). В то же время стоимость непосредственного хранения голубого топлива претерпит незначительное снижение. Важно понимать: этот тариф не касается населения, которое продолжит платить за газ по фиксированной цене (7,96 грн/куб. м у "Нафтогаза", обслуживающего 98% потребителей).

Об изменении тарифа на хранение топлива сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которая приняла соответствующее решение на заседании 26 мая. Отмечается, что обновленные тарифные сетки официально начнут действовать с 1 июня.

Как изменятся тарифы

Закачка газа: вырастет до 290,45 грн за 1 тыс. куб. м, что на 16% больше нынешнего тарифа (253,03 грн).

вырастет до за 1 тыс. куб. м, что на 16% больше нынешнего тарифа (253,03 грн). Отбор газа: увеличится до 290,45 грн за 1 тыс. куб. м – это на 13% выше действующей ставки (243,52 грн).

увеличится до за 1 тыс. куб. м – это на 13% выше действующей ставки (243,52 грн). Хранение газа: снизится до 0,36 грн за 1 тыс. куб. м в сутки, тогда как действующий тариф составляет 0,4 грн.

При формировании новых тарифов (все цены указаны без учета НДС) регулятор заложил

годовую мощность закачки на уровне 8,08 млрд куб. м;

на уровне 8,08 млрд куб. м; отбора – 8,4 млрд куб. м;

– 8,4 млрд куб. м; средний рабочий объем хранения – 11,27 млрд куб. м в год.

При этом прогнозируемые расходы на технологический газ (ПТВ) рассчитаны из объема 68,6 млн куб. м по ожидаемой цене закупки 23 581,1 грн за тысячу кубометров.

Почему пересмотрели тариф

Главной проблемой в НКРЭКУ называют то, что сейчас компании бронируют мощности преимущественно на короткие сроки – в режиме "на сутки вперед" или на месяц. Из-за такой неравномерности оборудование ПХГ изнашивается значительно быстрее, а расходы на ремонты и обслуживание существенно возрастают, что мешает среднесрочному планированию.

Для того чтобы подтолкнуть рынок к долгосрочному партнерству, комиссия ввела специальные поощрительные коэффициенты:

при заказе услуг сразу на год вперед (годовая или объединенная мощность) будет действовать выгодный понижающий коэффициент 0,9;

для бронирования на базовый сезон закачки и отбора установили коэффициент 1;

краткосрочные заказы стимулировать не будут: коэффициент для бронирования на месяц оставили на уровне 1,1, а для режима "на сутки вперед" – 1,2.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с начала года в Украине выросла стоимость коммунальных тарифов. В общем, с декабря 2025-го по апрель 2026-го подорожание составило 0,8%, однако отдельные тарифы увеличились значительно больше – например, услуги по управлению многоквартирными домами подорожали на 4,4%.

