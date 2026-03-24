В Украине отменили отключения света – "Укрэнерго"
В среду, 25 марта, в Украине не прогнозируется отключений электроэнергии. Ожидается, что ограничений не будет ни для бизнеса, ни для населения.
Об этом свидетельствует заявление "Укрэнерго" вечером 24 марта. При этом необходимость экономить ток сохраняется, предупредили энергетики.
"Применение мер ограничения потребления не прогнозируется. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами в дневные часы – с 10:00 до 15:00", – говорится в обращении.
Кроме того, следует учитывать, что ситуация может резко измениться. Так было, к примеру, в понедельник, 23 марта. Тогда планировались почасовые отключения электроэнергии в вечернее время, но в некоторых областях неожиданно объявили аварийный режим.
В связи с этим украинцам рекомендуется следить за ситуации в своем регионе. Обновления должны публиковаться на официальных ресурсах облэнерго, в частности на сайтах:
Как сообщал OBOZ.UA, 24 марта в ряде областей Украины завершился отопительный сезон. В домах отключили подачу тепла в батереи.
