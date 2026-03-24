В Украине отменили отключения света – "Укрэнерго"

В среду, 25 марта, в Украине не прогнозируется отключений электроэнергии. Ожидается, что ограничений не будет ни для бизнеса, ни для населения.

Об этом свидетельствует заявление "Укрэнерго" вечером 24 марта. При этом необходимость экономить ток сохраняется, предупредили энергетики.

"Применение мер ограничения потребления не прогнозируется. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами в дневные часы – с 10:00 до 15:00", – говорится в обращении.

Кроме того, следует учитывать, что ситуация может резко измениться. Так было, к примеру, в понедельник, 23 марта. Тогда планировались почасовые отключения электроэнергии в вечернее время, но в некоторых областях неожиданно объявили аварийный режим.

В связи с этим украинцам рекомендуется следить за ситуации в своем регионе. Обновления должны публиковаться на официальных ресурсах облэнерго, в частности на сайтах:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

