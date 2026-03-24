В Украине отменили отключения света – "Укрэнерго"

Ксения Капустинская
Дом со светом в окнах. Иллюстрация

В среду, 25 марта, в Украине не прогнозируется отключений электроэнергии. Ожидается, что ограничений не будет ни для бизнеса, ни для населения.

Об этом свидетельствует заявление "Укрэнерго" вечером 24 марта. При этом необходимость экономить ток сохраняется, предупредили энергетики.

"Применение мер ограничения потребления не прогнозируется. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами в дневные часы – с 10:00 до 15:00", – говорится в обращении.

Будут ли отключения света 25 марта

Кроме того, следует учитывать, что ситуация может резко измениться. Так было, к примеру, в понедельник, 23 марта. Тогда планировались почасовые отключения электроэнергии в вечернее время, но в некоторых областях неожиданно объявили аварийный режим.

В связи с этим украинцам рекомендуется следить за ситуации в своем регионе. Обновления должны публиковаться на официальных ресурсах облэнерго, в частности на сайтах:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/
Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, 24 марта в ряде областей Украины завершился отопительный сезон. В домах отключили подачу тепла в батереи.

