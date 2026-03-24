Не только в Киеве: где в Украине уже закончили отопительный сезон

В Украине отопительный сезон уже завершили в Днепре, Кривом Роге, Херсоне и части других городов, а большинство регионов планируют отключить тепло до конца марта из-за стабильного потепления. Решение принимают локально, ориентируясь на температуру выше +8°C, поэтому график отключений отличается в зависимости от города.

Видео дня

OBOZ.UA собрал список городов в которых уже объявили об окончании отопительного сезона. Первыми реагируют те регионы, где температура воздуха стабильно превышает +8°C в течение нескольких дней, именно этот показатель является официальным критерием для завершения сезона.

Днепропетровская область

Одними из первых в Украине отопление отключили в Днепре и Кривом Роге. Местные власти сообщили, что теплоснабжение для жилого сектора уже прекращено, а котельные пока работают только для объектов социальной инфраструктуры – больниц, школ и детсадов.

По словам главы областной администрации, до конца недели все населенные пункты с централизованным отоплением в регионе также завершат сезон. Причина – благоприятная погода и стабильное потепление.

Другие города

Тенденция быстро распространяется по стране. По состоянию на конец марта в Херсоне отопление уже отключили. В Луцке приняли решение о завершении сезона, а в Николаеве процесс отключения стартовал и продлится несколько дней. В большинстве случаев причиной стало не только потепление, но и необходимость оптимизировать расходы на энергоресурсы, которые остаются дорогими в условиях войны.

Киев и крупные города

В столице отопительный сезон для жилых домов начали завершать с 24 марта. В то же время социальные объекты – больницы, школы, детсады отключают индивидуально, по заявкам руководителей. Подобная ситуация и в других крупных городах.

В Харькове тепло пока не выключают полностью, но подачу регулируют в зависимости от температуры. В то же время, во Львове решение еще не принято, но ожидается до конца марта.

Одесская область

В Одесса ситуация остается открытой. Местные власти пока не назвали точную дату завершения сезона, однако ориентируются на погодные условия. Синоптики прогнозируют дальнейшее потепление – до +12...+17°C днем, что создает все предпосылки для отключения тепла в ближайшие дни. В то же время в случае похолодания подачу могут временно продлить.

Как происходит отключение

После принятия решения местными властями теплоснабжающие предприятия не отключают тепло мгновенно. Процесс длится несколько дней:

сначала снижают температуру подачи;

далее постепенно отключают отдельные районы;

в последнюю очередь – социальные объекты.

Также проводится перерасчет платежей, украинцы платят только за фактический период получения тепла, с учетом субсидий и льгот. Решение принимают местные органы власти в соответствии с постановлением Кабинет Министров Украины, которое позволяет гибко реагировать на погодные изменения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам напомнили об обязательной поверке счетчиков воды – и холодной, и горячей. Процедура должна проводиться раз в 4 года, она подтверждает точность и исправность прибора учета. При этом, в отличие от газовых счетчиков, где периодическую поверку оплачивает оператор газораспределительных сетей, в случае с водой расходы могут возлагаться на потребителя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!