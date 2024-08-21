В Украине отменили отключения света: энергетики обратились к населению

В Украине 22 августа не планируется применять ограничения на потребление электроэнергии. При этом энергетики настоятельно просят украинцев экономить свет, чтобы избежать отключений.

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Об этом заявили в "Укрэнерго". В компании призвали бережливо использовать электроэнергию в пиковые часы вечером – с 16:00 до 22:00.

"Завтра, 22 августа, применение отключений не прогнозируется. При изменении ситуации о мерах ограничения будет сообщено дополнительно. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо. Не включайте мощные электроприборы одновременно с 16:00 до 22:00", – говорится в сообщении.

Дело в том, что ситуация в энергосистеме остается напряженной. Потребление в последние дни росло из-за жары. Поэтому в случае увеличения дефицита тока отключения могут вернуть.

Однако уже следующую неделю, с 26 августа, Украина может пройти без ограничений на потребление электричества, считают в "Укрэнерго". Это возможно в случае отсутствия форс-мажоров.

Украинцев просят готовиться к зиме: чем запастись

По словам энергетических экспертов и представителей отрасли, регулярные отключения электроэнергии в Украине начнутся уже с приходом холодов. Ориентировочно это произойдет с конца октября.

В связи с этим украинцам советуют не тянуть с подготовкой к прохождению отопительного сезона. В частности, специалисты рекомендуют иметь зарядные станции, павербанки и гирлянды на USB-питании для освещения.

Также эксперты предупреждают: зимой солнечные панели менее эффективны на балконах, поэтому лучше инвестировать в инвертор и аккумулятор для обеспечения энергонезависимости. Как отметил председатель правления Ассоциации энергоаудиторов Украины Вадим Литвин, зимой эффективность солнечных панелей существенно снижается из-за короткого светового дня, облачности и низкого угла падения солнечных лучей.

"В зимний период солнечные панели будут не столь эффективными, как летом, поэтому лучше сфокусироваться на покупке инвертора и аккумулятора", – советует эксперт. Тем не менее он признает, что солнечные панели на балконах могут стать полезным источником энергии летом, когда солнечное излучение интенсивнее.

А эксперт по энергетическим вопросам Андрей Закревский также советует жителям многоэтажек с центральным отоплением задуматься о резервном обогреве. В первую очередь, по словам специалиста, следует заранее обустроить так называемую теплую комнату.

Дополнительно эксперт рекомендует купить спиртовой камин, который может стать хорошим источником тепла в периоды отключений. "Я купил себе спиртовой камин небольшой, потребляющий 200 граммов спирта в час. Он дает 1,2 киловатта тепла", – поделился Закревский.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина может пройти предстоящую зиму и без длительных отключений света. Электроэнергии может не быть по 6-8 часов в сутки, то есть ожидается, что формат графиков будет менее жестким, чем был в июле.

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