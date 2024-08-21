Готовиться к зимним отключениям нужно уже сейчас: что не следует покупать украинцам и чем можно заменить

Зимой солнечные панели менее эффективны на балконах, поэтому лучше инвестировать в инвертор и аккумулятор для обеспечения энергонезависимости во время отключений. Также украинцам рекомендуют иметь зарядные станции, павербанки и гирлянды на USB-питании для освещения и дополнительного тепла.

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О том, что следует выбрать для энергообеспечения жилья, рассказал председатель правления Ассоциации энергоаудиторов Украины Вадим Литвин в комментарии Киев24. С наступлением холодов и растущей угрозой отключения электроэнергии многие украинцы начали задумываться над тем, как обеспечить свой дом теплом и светом.

Литвин отмечает, что солнечные панели на балконах могут стать полезным источником энергии летом, когда солнечное излучение интенсивнее. "Солнечные панели на балконах зимой, возможно, позволят вам подзарядить небольшие гаджеты, работать ноутбуку или освещать светильник. Летом это может быть неплохой идеей", - объясняет Литвин.

Однако зимой эффективность солнечных панелей существенно снижается из-за короткого светового дня, облачности и низкого угла падения солнечных лучей. "В зимний период солнечные панели будут не столь эффективными, как летом, поэтому лучше сфокусироваться на покупке инвертора и аккумулятора", – советует эксперт.

Литвин также отмечает, что дополнительная установка солнечных панелей может быть оправдана, если бюджет позволяет. "Если это вам выгодно, можно обеспечить себя панельками на балконе", – добавляет он.

Зарядные станции и павербанки: что нужно иметь в каждом доме

Эксперт по энергетическим вопросам Андрей Закревский рекомендует украинцам обратить внимание на зарядные станции, которые могут стать важным резервным источником энергии при отключениях. "Если я потребляю 4 кВт электроэнергии в сутки, то мне будет достаточно EcoFlow, которое дает "батарейку" на 1,5 кВт ", – объясняет Закревский.

Кроме того, он подчеркивает важность наличия павербанков. "Многие эти павербанки не бывают, как выяснилось", – говорит Закревский. Эти портативные аккумуляторы позволяют заряжать мобильные устройства даже при отсутствии электричества, что делает их незаменимыми в случаях частых отключений.

Освещение и обогрев: простые решения для сложных условий

Для освещения помещений во время отключения электроэнергии Закревский советует использовать гирлянды на USB-питании, ведь они потребляют мало электроэнергии, а к тому же безопасны. Гирлянды могут работать от любого источника питания с USB-портом, включая павербанки, и создавать достаточный уровень освещения.

Что касается обогрева, Закревский отмечает важность не путать электроэнергию с теплом. В случае отключения электричества следует заранее обустроить так называемую "теплую комнату". "Первая вещь – это не путать электроэнергию с теплом. Электроэнергия – отдельно, обеспечение теплом – отдельно", – объясняет он.

Дополнительно эксперт рекомендует купить спиртовой камин, который может стать хорошим источником тепла в периоды отключений. "Я купил себе спиртовой камин небольшой, потребляющий 200 граммов спирта в час. Он дает 1,2 киловатта тепла", - отмечает Закревский.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрэнерго" завершает строительство защитных сооружений на высоковольтных подстанциях, используя железобетон, арматуру и металлические конструкции для защиты от ударов дронов и ракет. Стоимость одного такого сооружения варьируется в диапазоне от 100 до 130 миллионов гривен.

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