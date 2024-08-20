Украинцам рассказали, что будет с отключениями света: к чему готовится "Укрэнерго"

Следующую неделю (начинается 26 августа) Украина может пройти без отключений света. Однако только при условии отсутствия форс-мажоров.

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Об этом сообщил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Он объяснил, что возможное улучшение ситуации связано с рядом факторов. В частности:

прогнозируемым снижением температуры воздуха;

вводом в работу дополнительных энергоблоков.

"В конце недели мы ожидаем, что определенное убывание жары, а также введение в работу дополнительных энергоблоков на определенных электростанциях позволит нам компенсировать дефицит. И будем надеяться, что на следующей неделе уже обойдемся без отключений", – рассказал Кудрицкий.

При этом он подчеркнул: пока будет сохраняться жара, свет будут отключать каждый рабочий день. Впрочем, не круглосуточно.

"Это в основном вечерние часы, когда потребление больше. И в такие вечерние часы могут быть применены одна или две очереди отключений", – отметил Кудрицкий.

Как будут отключать свет 21 июля

В частности, 21 июля в Украине будут применяться ограничения на потребление электроэнергии. Графики отключений света введут с 16:00 до 24:00.

"С 16:00 до 18:00 и с 22:00 до 24:00 будет применяться одна очередь отключений. С 18:00 до 22:00 будут применяться две очереди отключений одновременно. В другие часы – без ограничений", – говорится в сообщении "Укрэнерго".

Впрочем, отключать будут не всех. Графики не применяются для таких потребителей:

объекты критической инфраструктуры, в частности оборонной промышленности;

предприятия, оплачивающие более 80% импорта электроэнергии для собственных нужд.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по словам энергоэксперта Андрея Закревского, Украина пройдет предстоящую зиму без длительных отключений света. По его словам, в общем подача света может ограничиваться 6-8 часами в сутки. Тем не менее, готовиться к холодам все равно стоит – в частности, запастись зарядными устройствами, а также обеспечить источник тепла, что особенно актуально для жителей многоэтажек.

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