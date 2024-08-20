Украинцам посоветовали запасать павербанки и специальные камины: как готовиться к возможным отключениям электроэнергии зимой

Украина пройдет предстоящую зиму без длительных отключений света. В экспертной среде считают, что в общем подача света может ограничиваться 6-8 часами в сутки. Тем не менее, готовиться к холодам все равно стоит: в частности, запастись зарядными устройствами, а также обеспечить источник тепла – например, спиртовые камины, – что особенно актуально для жителей многоэтажек.

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Об этом OBOZ.UA рассказал эксперт по энергетическим вопросам Андрей Закревский. Он отметил, что существуют три сценария отключений света зимой: оптимистичный, нормальный и пессимистический.

"Я больше чем 6-8 часов отсутствия электроэнергии я не вижу. Утренний пик, вечерний пик. И плюс-минус час – это переходные линии переключают и так далее. Это мы говорим о пессимистическом сценарии. Потому что в моем оптимистическом сценарии может так случиться , что постоянных отключений электроэнергии даже не будет", – сказал Закревский.

Он пояснил: оптимистический сценарий предполагает ситуацию, когда украинцы экономно потребляют электроэнергию. Поэтому, по его словам, если за счет экономии удастся уменьшить утренние и вечерние пики потребления, отключений, возможно, удастся вовсе избежать.

"Нормальным" же сценарием специалист считает тот, при котором потребление электричества останется на привычном уровне – но будут удачно и своевременно проведены ремонты на энергообъектах. Таким образом отключений избежать не удастся, но они будут, объяснил он, нерегулярными.

"Этот средний сценарий – это когда у нас отключение не всегда, а только по "праздникам". Например, когда очень холодно, снова какой-то циклон пришел. Как вот сейчас: из Африки пришел циклон – и мы отключаемся", – рассказал Закревский.

Как украинцам подготовиться к холодам

В то же время, отметил он, готовиться к холодам украинцам стоит. Особенно тем, кто живет в дома с центральным отоплением. Ведь "электроэнергия – отдельно, обеспечение теплом – отдельно".

Прежде всего, Закревский советует выбрать и обустроить т.н. теплую комнату. Т.е., часть жилья, которое прогреть легче всего и которое будет самым теплым в нем. Для этой цели, отметил Закревский, подойдут кухня или санузел.

Второй совет специалиста – приобрести спиртовой камин. "Я купил себе спиртовой камин небольшой, потребляющий 200 граммов спирта в час. Он дает 1,2 киловатта тепла", – рассказал он.

Также эксперт рекомендует украинцам запастись зарядными станциями и павербанками. Кроме того, источниками освещения, которые не потребляют много энергии – например, USB-гирляндами.

Как сообщал OBOZ.UA, большим же спросом среди украинцев пользуются устройства производителя EcoFlow – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор. Что такое EcoFlow, как им пользоваться и сколько стоит – читайте в материале.

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