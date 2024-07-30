В Украине отменили отключение света: названо лучшее время гладить и заваривать чай

Чтобы поддержать энергосистему страны, украинцам следует пользоваться мощными электроприборами только в дневные часы. Это позволит максимально отложить необходимость вновь применять отключение электроэнергии.

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С таким призывом к населению обратились в "Укрэнерго". В компании напомнили, что в утренние и вечерние часы суток потребляется больше электроэнергии, поэтому это создает наибольшую нагрузку.

"Лучшая ситуация в украинской энергосистеме сейчас в дневные часы – с 11:00 до 15:00. Это время, когда вдобавок к другим мощностям эффективно работают солнечные электростанции", – пояснили в госкомпании.

В "Укрэнерго" напомнили, что экономное потребление в утренние и вечерние часы позволит сбалансировать энергосистему и обойтись без введения графиков отключений. Именно поэтому следует перенести на время с 11:00 до 15:00 пользования мощными электроприборами, в частности:

утюгами ;

; стиральными машинами ;

; электрочайниками ;

; электроплитами.

"Перенос максимального потребления на дневные часы позволит снизить нагрузку на энергосистему. А значит – максимально продлит период без применения вынужденных отключений", – добавили в "Укрэнерго".

Но эта рекомендация действует только для сложившейся ситуации. В будущем ситуация в энергосистеме может изменяться в зависимости от последствий дальнейших российских атак и погодных условий, предупредили в компании.

Отключение света вернутся: когда ждать

30 июля стало первым днем этого месяца без отключений электроэнергии. Причиной улучшения ситуации стали выход из ремонта двух блоков на атомных станциях и снижение потребления из-за похолодания.

В "Укрэнерго" подсчитали: при отсутствии массированных атак, дни без отключений вероятны в течение августа-октября. В то же время и в этот период не исключаются ограничения потребления света в вечерние часы.

Уже с середины осени ситуация начнет меняться. По словам экспертов, реальная обстановка с отключениями будет зависеть как от наличия или отсутствия новых успешных атак РФ на энергетику, так и от погодных условий.

А зимой ситуация со светом значительно ухудшится, уверены эксперты. Может повториться сценарий большей части июля, когда отключения продолжались по 7 часов, а время со светом ограничивалось 4-6 часами в сутки.

В частности, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что отключений света станет значительно меньше с августа по октябрь. Однако уже после ноября продолжительность ограничений может быть на уровне июля из-за низких температур.

Как сообщал OBOZ.UA, с 1 августа 2024 года украинцам автоматически перечислят субсидии на неотапливаемый сезон в связи с повышением тарифов на электроэнергию. Некоторые категории граждан должны обратиться в Пенсионный фонд с новым заявлением и декларацией о доходах для получения субсидии.

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