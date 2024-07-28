С 1 августа некоторые украинцы могут потерять субсидию: как изменится размер выплат

С 1 августа 2024 украинцам автоматически перечислят субсидии на неотапливаемый сезон в связи с повышением тарифов на электроэнергию. Отдельные категории граждан должны обратиться в Пенсионный фонд с новым заявлением и декларацией о доходах для получения субсидии.

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OBOZ.UA разобрался как изменится размер субсидий с 1 августа и кому следует обратиться за ее продлением. В августе 2024 года украинцы получат жилищную субсидию на неотапливаемый сезон.

Большинство получателей субсидий получат их автоматически при условии, что не изменились данные об имущественном положении или составе домохозяйств. Это значит, что дополнительно обращаться никуда не нужно. Пенсионный фонд на основе имеющихся данных перечисляет размер субсидии, на которую семья или домохозяйство имеют право.

Есть определенные категории, которые должны обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и декларацией о доходах и расходах для получения субсидии. Это:

заявитель или член домохозяйства арендует жилое помещение, за которое платит жилищно-коммунальные услуги;

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;

количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

домохозяйство претендует на назначение субсидии на приобретение сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива;

лица, имеющие право на выплату, но в отопительный сезон субсидия была назначена в размере 0 грн.

В связи с завершением периода действия отдельного порядка выплаты субсидий и льгот, определенного постановлением Кабинета Министров Украины от 07.03.2022 № 215, получатели субсидий и льгот, проживавшие на временно оккупированных территориях или территориях активных боевых действий, должны обратиться с соответствующим заявлением и документами.

С 1 июня в Украине был повышен тариф на электроэнергию до 4,32 гривны за киловатт. В этой связи Пенсионный фонд осуществил перерасчет субсидий на оплату услуг ЖКХ. Большинству потребителей, ранее оформивших субсидии, их размер перечислят автоматически.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, правительство планирует предоставлять субсидии на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), чтобы уменьшить их финансовую нагрузку. Пока документ вынесен на обсуждение среди представителей власти, депутатов и общественности, после чего его рассмотрит правительство.

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