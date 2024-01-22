В Украине отключены от сети 2 энергоблока тепловой генерации: будут ли перебои со светом

В настоящее время в Украине отключены от сети 2 энергоблока и 4 корпуса тепловой генерации. Однако к введению плановых отключений электроэнергии это не приведет – утром 22 января дефицита электроэнергии не фиксируется, а потребности потребителей покрывает собственное поколение. Также планируется импорт электроэнергии.

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Об этом сообщили в Министерстве энергетики. Там отметили: отключенные энергоблоки и корпуса находятся в резерве. И в случае необходимости будут введены в работу.

"Система сбалансирована. Графики отключений не используются", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: несмотря на стабильную ситуацию, важно уменьшать нагрузку на энергосистему. В частности, отметили в министерстве, экономить ток следует пиковые часы потребления:

с 10:00 до 12:00;

с 17:00 до 19:00.

"По состоянию на 9:10 потребление электроэнергии превышает соответствующий показатель пятницы 19 января на 3,9%. Общий уровень потребления остается высоким, что характерно для зимнего сезона. В настоящее время экономное потребление помогает энергетикам обеспечивать стабильное энергопитание страны", – объяснили необходимость экономии в "Укрэнерго".

Какие электроприборы "едят" больше всего энергии

Как рассказали ранее в Киевской городской госадминистрации (КГГА), наиболее энергозатратной среди привычных для украинцев электроприборов является электрическая плита. Она потребляет 4-8 кВт. На втором месте – калориферы, кондиционеры, бойлеры и масляные обогреватели, потребляющие по 2-3 кВт. Далее идут:

стиральная машина – от 2 до 2,5 кВт;

микроволновая печь и электрочайник – по 1,5-2 кВт;

фен, пылесос, утюг – по 0,5-1,5 кВт;

компьютер – 0,4-0,8 кВт;

холодильник – 0,3-0,6 кВт;

телевизор – 0,1-0,4 кВт.

Там подчеркнули: ориентировочная нагрузка на квартиру должна составлять 5-10 кВт. Т. е. одновременно можно включить, к примеру, электроплиту и телевизор. А вот глажку одежды или стирку лучше отложить на время, когда один из уже включенных приборов прекратит работу.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, за время полномасштабной войны в Украине значительно выросли долги за коммуналку. Ситуация достигла таких масштабов, что Кабмину пришлось разрешить коммунальным предприятиям отключать услуги по долгам – в т.ч., электроэнергию.

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