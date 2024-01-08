Украинцев предупредили, что будут "отрезать" электроэнергию: кого затронет
В Украине разрешили отключать свет бытовым потребителям. Однако не всем – лишь тем, кто игнорирует платежки и накапливает долги.
Об этом сообщили в Винницаоблэнерго. Там напомнили, что в конце 2023 года правительство сняло мораторий на прекращение предоставления услуг ЖКХ должникам, проживающим:
- на неоккупированных территориях;
- там, где не идут активные боевые действия.
Кроме того, отмечается, в октябре-2023 Минэнергетики отменило действие своего Приказа от 13 апреля 2022 года, запрещавшего и обеспечивающего особые требования по отключению потребителей, "без согласования соответствующей военной администрации на административной территории расположения объектов потребителей, относящихся к "критической инфраструктуре".
"В случае неуплаты или уплаты электроэнергии в неполном объеме населением ... возможно осуществлять отключение электроснабжения. ... В случае невыполнения договорных обязательств, Винницаоблэнерго как оператор системы распределения, согласно требованиям вынуждено будет провести отключение электроснабжения", – предупредили в компании.
Что будет с тарифом на электроэнергию
В свою очередь, глава Минэнерго Герман Галущенко сообщил, что украинцам в ближайшее время не стоит ожидать роста тарифов на электроэнергию. По крайней мере, до окончания отопительного сезона платить за свет нужно будет по текущим расценкам: 2,64 грн за киловатт-час, причем независимо от объема потребления.
"До конца отопительного сезона 2023/24 повышение тарифов для населения не планируется", – сказал министр.
Напомним: тариф в 2,64 грн за киловатт-час без учета объема потребления действует в Украине с лета. Таким образом, при потреблении, например, 239 кВт*ч сумма в платежках составит 630,96 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, тарифы на некоторые услуги ЖКХ в Украине с большой вероятностью вырастут – в частности, на газ, горячую воду и отопление. Впрочем, если это и произойдет, то не раньше 2025 года, когда, по ожиданиям, закончится действие моратория на повышение коммунальных тарифов. Таким образом, в 2024 году украинцы будут оплачивать эти услуги по нынешним расценкам.
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