Украинцев предупредили, что будут "отрезать" электроэнергию: кого затронет

В Украине разрешили отключать свет бытовым потребителям. Однако не всем – лишь тем, кто игнорирует платежки и накапливает долги.

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Об этом сообщили в Винницаоблэнерго. Там напомнили, что в конце 2023 года правительство сняло мораторий на прекращение предоставления услуг ЖКХ должникам, проживающим:

на неоккупированных территориях;

там, где не идут активные боевые действия.

Кроме того, отмечается, в октябре-2023 Минэнергетики отменило действие своего Приказа от 13 апреля 2022 года, запрещавшего и обеспечивающего особые требования по отключению потребителей, "без согласования соответствующей военной администрации на административной территории расположения объектов потребителей, относящихся к "критической инфраструктуре".

"В случае неуплаты или уплаты электроэнергии в неполном объеме населением ... возможно осуществлять отключение электроснабжения. ... В случае невыполнения договорных обязательств, Винницаоблэнерго как оператор системы распределения, согласно требованиям вынуждено будет провести отключение электроснабжения", – предупредили в компании.

Что будет с тарифом на электроэнергию

В свою очередь, глава Минэнерго Герман Галущенко сообщил, что украинцам в ближайшее время не стоит ожидать роста тарифов на электроэнергию. По крайней мере, до окончания отопительного сезона платить за свет нужно будет по текущим расценкам: 2,64 грн за киловатт-час, причем независимо от объема потребления.

"До конца отопительного сезона 2023/24 повышение тарифов для населения не планируется", – сказал министр.

Напомним: тариф в 2,64 грн за киловатт-час без учета объема потребления действует в Украине с лета. Таким образом, при потреблении, например, 239 кВт*ч сумма в платежках составит 630,96 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, тарифы на некоторые услуги ЖКХ в Украине с большой вероятностью вырастут – в частности, на газ, горячую воду и отопление. Впрочем, если это и произойдет, то не раньше 2025 года, когда, по ожиданиям, закончится действие моратория на повышение коммунальных тарифов. Таким образом, в 2024 году украинцы будут оплачивать эти услуги по нынешним расценкам.

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