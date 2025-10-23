В Киеве и 10 областях отклюают свет по часам: какие графики действуют и что нужно знать

В Украине 23 октября в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Запорожской, Черкасской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Кировоградской областях применяются отключения электроэнергии по почасовым графикам. Они будут действовать практически в течение всего дня – с 7:00 до 23:00.

Как сообщали в "Укрэнерго", ограничения в разных режимах действуют для всех категорий потребителей. В частности:

для бытовых потребителей – графики почасовых отключений (ГПО) объемом до трех очередей одновременно;

– графики почасовых отключений (ГПО) объемом до трех очередей одновременно; для промышленных потребителей – графики ограничения мощности (ГОМ), это не в полное прекращение поставок электроэнергии, а сокращение объемов потребления до указанного уровня в определенный период.

Графики отключений света 23 октября: расписание по областям

Киев и Киевская область

В Киеве и области традиционно действуют разные "схемы" почасовых отключений света, однако принцип их применения одинаковый. Самые длительные отключения в Киеве достигают 9 часов:

В Киевской области – самый долгий период без света составит 8 часов:

Днепропетровская область

На Днепропетровщине отключения света 23 октября будут достигать 4,5 часов подряд. При этом некоторых потребителей ограничения не затронут:

Харьковская область

"Харьковоблэнерго" дало инструкцию – как понять, есть ли улица/населенный пункт среди отключений:

сначала открыть файл с названиями улиц и населенных пунктов, найти свою улицу или населенный пункт и узнать, в какой очереди адрес;

открыть сам график и найти в нем красную область на нужное время.

Кировоградская область

Очередь 1.1: 09-10, 17-19.

Очередь 1.2: 09-10, 17-19.

Очередь 2.1: 09-10, 17-19.

Очередь 2.2: 19-21.

Очередь 3.1: 19-21.

Очередь 3.2: 19-21.

Очередь 4.1: 21-23.

Очередь 4.2: 21-23.

Очередь 5.1: 07-09, 21-23.

Очередь 5.2: 16-17.

Очередь 6.1: 07-09, 16-17.

Очередь 6.2: 07-09, 16-17.

Житомирская область

В области самое длительное отключение составляет 3,5 часа. Облэнерго опубликовало такой график:

Черкасская область

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди):

1.1 11:00 – 13:00, 19:00 – 21:00.

1.2 11:00 – 13:00, 19:00 – 21:00.

2.1 11:00 – 13:00, 19:00 – 21:00.

2.2 13:00 – 15:00, 21:00 – 23:00.

3.1 13:00 – 15:00, 21:00 – 23:00.

3.2 13:00 – 15:00, 21:00 – 23:00.

4.1 07:00 – 09:00, 15:00 – 17:00

4.2 07:00 – 09:00, 15:00 – 17:00

5.1 07:00 – 09:00, 15:00 – 17:00.

5.2 09:00 – 11:00, 17:00 – 19:00.

6.1 09:00 – 11:00, 17:00 - 19:00.

6.2 09:00 – 11:00, 17:00 – 19:00.

Черниговская область

Одно отключение может достигать 7 часов. Энергетическая ситуация в регионе остается напряженной.

Полтавская область

Одно отключение может достигать 4 часов. График опубликован на сайте облэнерго. Уточняется, что почасовые отключения применяются в объеме 5 очередей.

Отключение электроэнергии происходит не ранее указанного времени начала очереди, в течение 30 минут. Включение электроэнергии происходит в последние 30 минут отключенной очереди.

Сумская область

Узнать об отключениях можно на сайте "Сумыоблэнерго". Для этого нужно ввести конкретный адрес.

"Пожалуйста, когда свет появляется, не включайте все энергоемкие приборы одновременно. Во время отключения лучше вытащить из розеток бытовые приборы", – отметили в облэнерго.

Запорожская область

Одновременно отключаются полторы очереди. Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) с учетом времени на переключение:

1.1: 12:00 – 15:30, 22:30 – 23:30.

1.2: 12:00 – 15:30.

2.1: 12:00 – 15:30, 22:30 – 23:30.

2.2: 22:30 – 23:30.

3.1: 06:30 – 08:30, 15:30 – 19:00.

3.2: 15:30 – 19:00.

4.1: 06:30 – 08:30, 15:30 – 19:00.

4.2: 06:30 – 08:30.

5.1: 08:30 – 12:00, 19:00 – 22:30.

5.2: 19:00 – 22:30.

6.1: 08:30 – 12:00, 19:00 – 22:30.

6.2: 08:30 – 12:00.

Где узнать о графиках

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Правила отключений света: что стоит знать

В 2024 году Минэнерго обновило инструкции по графикам отключения электроэнергии.

С тех пор во всех регионах потребителей разделили на 6 очередей (групп), в каждой из которых – еще 2 подгруппы.

Максимальная продолжительность одного отключения – 6 часов подряд , после чего свет должен быть не менее 3,5 часа.

, после чего свет должен быть не менее 3,5 часа. Время переключения между группами не должно превышать 30 минут (было до 1 часа).

Графики создаются дважды в год – по результатам летнего и зимнего замеров потребления.

Как сообщал OBOZ.UA, в большинстве регионов Украины уже начался отопительный сезон. Впрочем, коммунальщики пока дают тепло только в объекты социальной сферы – в частности, в учреждения образования и здравоохранения.

