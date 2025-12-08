В Кабмине определили тарифы на газ: украинцам назвали цену после 1 января 2026 года

Кабинет министров продлил действие возложения специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа до 31 марта 2026 года. Это означает, что по крайней мере до этого периода, цена на газ для населения меняться не будет и составит 7 420 грн за 1 000 кубометров с НДС (7,42 грн/кубометр).

Видео дня

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Она отметила: также цену зафиксировали для бюджетных учреждений – она составит 16 390 грн за 1 000 кубометров (с НДС).

"Цель – пройти отопительный сезон, несмотря на все вызовы военного положения. Обеспечить людям прогнозированные тарифы", – говорится в сообщении.

Что стоит делать с квитанциями за оплату света, газа

В то же время, юристы советуют украинцам хранить квитанции об оплате коммунальных услуг после оплаты счетов за электроэнергию, газ, воду и т.д. в течение 5 лет. Ведь они помогут решить возможные споры с поставщиками. Дело в том, что:

исковая давность по спорам подобного рода истекает через 3 года с момента возникновения проблемной ситуации,

однако поставщики могут растянуть срок рассмотрения дела – а потому лучше перестраховаться.

"В нормативных актах не указаны конкретные сроки, в течение которых нужно хранить квитанции об оплате коммунальных услуг. Тем не менее опытные юристы советуют сохранять их в течение 5 лет", – говорится в материале "На пенсии".

В целом же, отмечается, квитанции могут помочь при решении различных споров, в частности:

при сбоях в системе хранения данных – если данные об оплате утеряны и восстановлены некорректно или не полностью;

изменении тарифов или иных обстоятельствах, которые вызвали путаницу в платежах;

ошибке сотрудников компаний – поставщиков коммунальных услуг.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре украинцы будут платить за электроэнергию по тому же тарифу, что и ранее. Он составляет 4,32 грн за 1 кВт*ч.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!