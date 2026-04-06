В Украине обновили нормы по поверке счетчиков: что изменилось

Кабинет министров обновил правила выдачи свидетельств для организаций, проверяющих счетчики воды, газа, электроэнергии. Фактически правительство унифицировало правила доступа к рынку метрологических услуг и уменьшило пространство для произвольных решений. Что опосредственно повлияло на начисление коммунальных платежей – ведь именно по результатам поверки могут меняться коммунальные счета для миллионов потребителей.

Соответствующие изменения внесены в постановление №117, сообщила пресс-служба Кабмина. Там отметили: новый порядок установил четкие сроки и понятные критерии проверок.

"По показателям счетчиков насчитываются платежки миллионов украинцев. Поэтому государство должно четко контролировать, кто и на каких основаниях получает право проверять эти приборы. Обновленный порядок приводит эту процедуру в соответствие с современными стандартами административного права", – говорится в сообщении.

Что изменилось

В целом, новый порядок детализирует каждый этап выдачи свидетельств – от подачи документов до получения разрешения. В частности:

Если пакет документов неполный, об этом сообщат в течение 3 рабочих дней.

На исправление дадут 10 календарных дней. Отказывать в принятии заявления больше не могут.

Проверку организаций будет проводить комиссия Минэкономики по пяти критериям: независимость, квалификация персонала, оборудование, документация и система качества.

Работники будут проходить тестирование и демонстрировать практические навыки поверки.

Компания сможет обжаловать результаты проверки.

На это предусмотрено 5 рабочих дней.

Решение об отзыве свидетельства будут принимать до 20 рабочих дней.

Отказ в выдаче разрешения можно обжаловать в суде в течение 6 месяцев.

