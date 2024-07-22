В Украине объявлен график отключений света на 23 июля: когда будут часы с жестким режимом
В Украине завтра, 23 июля, ограничения на потребление электроэнергии будут применяться в течение всех суток. Графики будут действовать с 00:00 до 24:00. Ожидается, что более жесткий режим отключений света в три очереди одновременно применят с 14:00 до 24:00. В остальное время графики будут стандартными.
Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". Отмечается, что распределение ограничений по часам будет таким:
- с 00:00 до 14:00 будут действовать две очереди отключений (т.е. будут действовать стандартные графики, без "серых зон" и других дополнительных часов без света);
- с 14:00 до 23:00 – три очереди отключений одновременно (дополнительные часы отключений вероятны, но могут использоваться не в полном объеме).
Чем больше очередей для одновременного отключения устанавливает "Укрэнерго", тем больше часов без света будет у потребителей в указанные сутки. Существует условное соотношение количества таких очередей с количеством часов без электроэнергии:
- 1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – 12 часов без света в сутки;
- 4 очереди – до 16 часов ограничений в сутки.
Разные облэнерго по-разному распределяют это время между своими потребителями. Например, у ДТЭК (Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Донецкая области) существуют т.н. светло-серые зоны в графиках. Поэтому на 23 июля для этих регионов энергетики дают свой ориентир: "С 14:00 до 24:00 высока вероятность применения светло-серых зон отключений".
В других регионах системы различаются. Чаще всего облэнерго просто обновляют графики каждые сутки или даже в течение дня. Следить за такими обновлениями нужно на официальных ресурсах самих облэнерго:
Почему отключают свет по ночам
В Украине ночные отключения света вызваны значительным дефицитом электроэнергии из-за потерь генерирующих мощностей в результате обстрелов, а также повышенным ночным потреблением, объяснили в ДТЭК. Несмотря на дезинформацию, Украина не экспортирует ночью электроэнергию в Европу, а, наоборот, получает помощь от европейских стран для стабилизации энергосистемы.
Дефицит круглосуточно и существенно влияет на возможности обеспечения электроэнергией всей страны. Несколько ключевых факторов влияют на необходимость отключения света именно ночью:
- отсутствие солнечной генерации: солнечные электростанции, которые днем снабжают энергосистему чистыми киловаттами, ночью не работают. Это уменьшает общее доступное количество электроэнергии;
- гидроэлектростанции: ночью гидроэлектростанции закачивают воду для дальнейшего использования, что требует значительного количества электроэнергии. Это дополнительная нагрузка на энергосистему;
- ночное потребление: из-за отключения света в течение дня многие потребители переносят свои бытовые дела на ночь. Ночью работают холодильники в супермаркетах, бойлеры, стиральные машины и другие бытовые приборы, что увеличивает потребление электроэнергии.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в ближайшее время в украинской энергосистеме ожидается улучшение ситуации. Однако полностью избежать отключений света все равно не удастся.
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