В Украине объявлен график отключений света на 23 июля: когда будут часы с жестким режимом

В Украине завтра, 23 июля, ограничения на потребление электроэнергии будут применяться в течение всех суток. Графики будут действовать с 00:00 до 24:00. Ожидается, что более жесткий режим отключений света в три очереди одновременно применят с 14:00 до 24:00. В остальное время графики будут стандартными.

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Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". Отмечается, что распределение ограничений по часам будет таким:

с 00:00 до 14:00 будут действовать две очереди отключений (т.е. будут действовать стандартные графики, без "серых зон" и других дополнительных часов без света);

будут действовать две очереди отключений (т.е. будут действовать стандартные графики, без "серых зон" и других дополнительных часов без света); с 14:00 до 23:00 – три очереди отключений одновременно (дополнительные часы отключений вероятны, но могут использоваться не в полном объеме).

Чем больше очередей для одновременного отключения устанавливает "Укрэнерго", тем больше часов без света будет у потребителей в указанные сутки. Существует условное соотношение количества таких очередей с количеством часов без электроэнергии:

1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);

2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;

3 очереди – 12 часов без света в сутки;

4 очереди – до 16 часов ограничений в сутки.

Разные облэнерго по-разному распределяют это время между своими потребителями. Например, у ДТЭК (Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Донецкая области) существуют т.н. светло-серые зоны в графиках. Поэтому на 23 июля для этих регионов энергетики дают свой ориентир: "С 14:00 до 24:00 высока вероятность применения светло-серых зон отключений".

В других регионах системы различаются. Чаще всего облэнерго просто обновляют графики каждые сутки или даже в течение дня. Следить за такими обновлениями нужно на официальных ресурсах самих облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Почему отключают свет по ночам

В Украине ночные отключения света вызваны значительным дефицитом электроэнергии из-за потерь генерирующих мощностей в результате обстрелов, а также повышенным ночным потреблением, объяснили в ДТЭК. Несмотря на дезинформацию, Украина не экспортирует ночью электроэнергию в Европу, а, наоборот, получает помощь от европейских стран для стабилизации энергосистемы.

Дефицит круглосуточно и существенно влияет на возможности обеспечения электроэнергией всей страны. Несколько ключевых факторов влияют на необходимость отключения света именно ночью:

отсутствие солнечной генерации: солнечные электростанции, которые днем снабжают энергосистему чистыми киловаттами, ночью не работают. Это уменьшает общее доступное количество электроэнергии;

гидроэлектростанции: ночью гидроэлектростанции закачивают воду для дальнейшего использования, что требует значительного количества электроэнергии. Это дополнительная нагрузка на энергосистему;

ночью гидроэлектростанции закачивают воду для дальнейшего использования, что требует значительного количества электроэнергии. Это дополнительная нагрузка на энергосистему; ночное потребление: из-за отключения света в течение дня многие потребители переносят свои бытовые дела на ночь. Ночью работают холодильники в супермаркетах, бойлеры, стиральные машины и другие бытовые приборы, что увеличивает потребление электроэнергии.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в ближайшее время в украинской энергосистеме ожидается улучшение ситуации. Однако полностью избежать отключений света все равно не удастся.

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