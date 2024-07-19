Украинцам рассказали, что будет со светом в ближайшее время: чего ожидать

В ближайшее время в украинской энергосистеме ожидается улучшение ситуации. Этому поспособствует сокращение сроков ремонтов энергооборудования для подготовки его к осенне-зимнему периоду.

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Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко. Он отметил: из-за аномальных погодных условий энергетики стараются максимально сократить сроки там, где это возможно – "без угрозы для ядерной и радиационной безопасности".

"Уже в ближайшее время ситуация улучшится. И это правда, я это подтверждаю. … У нас построена ремонтная кампания таким образом, чтобы атомная генерация работала полным составом в течение осенне-зимнего периода. И соответственно под это и все сроки адаптированы", – говорится в сообщении.

В то же время, подчеркнул Галущенко, сетевые ограничения являются результатом постоянных российских атак украинских подстанций. Что делает невозможной передачу всей имеющейся генерации.

"У нас есть сетевые ограничения. Но опять-таки почему это произошло. Это следствие российских атак на подстанции. Это постоянные удары и, к сожалению, удары, иногда достигающие цели", – признал министр.

В свою очередь, председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил: в августе будет больше генерации, чем в июле. Причина – выход из ремонтов энергоблоков, разных видов электростанций.

"Мы видим график выхода из ремонтов энергоблоков, разных видов электростанций. В августе будет больше генерации, чем, к примеру, в июле. Также большую роль играет жара и то, будет ли она спадать. Ведь это влияет как на наше потребление, так и на импорт из Европы, потому что там сейчас тоже есть проблемы с нехваткой электроэнергии. Если жара спадет в Украине и Европе, это позволит привлекать больше электроэнергии с европейского направления", – говорится в сообщении.

Что будет с отключениями света через несколько недель

В свою очередь, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что осенью в Украине могут отменить плановые отключения электроэнергии. Т.е. графики применяться не будут. Однако это станет возможным только при выполнении ряда условий – в частности, отсутствия новых атак России по украинской энергосистеме.

Другое условие – своевременное окончание ремонтов объектов атомной генерации. "Если не будет дополнительных атак и повреждений, то при условии, что ремонты будут завершены вовремя и энергоблоки будут работать, у нас есть шансы в сентябре пожить без ограничений. Да и в октябре", – сказал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинцам, проживающим в определенных районах страны, вообще не будут отключать электроэнергию. Речь, в частности, о населенных пунктах и объектах в 20-километровой прифронтовой зоне.

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