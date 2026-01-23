В Украине нашли нарушения в платежках: потребителям вернули 53 млн грн на коммуналку

В прошлом году украинские коммунальные предприятия многократно нарушали права потребителей, в частности некорректно начисляли суммы к оплате за коммунальные услуги. В результате перерасчетов им пришлось вернуть украинцам более 50 млн грн.

Об этом сообщили в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. В некоторых случаях удалось даже уменьшить размеры планируемых и утвержденных тарифов.

Отмечается, что в 2025 году Госпродпотребслужба осуществила 368 внеплановых проверок на рынке предоставления жилищно-коммунальных услуг на предмет соблюдения компаниями требований по формированию, установлению и применению государственных регулируемых цен. В 331 случае (почти 90%) были выявлены нарушения.

К коммунальным предприятиям, которые нарушали правила, применяли различные санкции. В частности:

принято 221 решение о применении административно-хозяйственных санкций на общую сумму 4,4 млн грн;

выдано 229 предписаний по устранению нарушений и приведению тарифов в соответствие с требованиями законодательства;

и приведению тарифов в соответствие с требованиями законодательства; 73 должностных лица привлечены к административной ответственности, общая сумма наложенных штрафов составила 154,7 тыс. грн.

Благодаря проведенным перерасчетам удалось добиться возврата потребителям 53,5 млн, а также обеспечить поступление в бюджет 7,3 млн грн. Кроме того, Госпродпотребслужба добилась уменьшения планируемых и утвержденных тарифов и соответственно предотвратила необоснованное обсчитывание потребителей на 9,6 млн грн.

"Контроль за тарифообразованием, своевременное реагирование на нарушения и эффективное сотрудничество с органами государственной власти позволяют не только привлекать нарушителей к ответственности, но и реально возвращать средства гражданам и предотвращать будущие злоупотребления", – заявил заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор.

Как уже сообщал OBOZ.UA ранее, в 2025 году в Украине каждая третья жилищно-коммунальная компания, которую проверяли специалисты после жалоб, действительно нарушала права потребителей. В половине случаев речь шла о нарушении условий договора между потребителем и исполнителем услуг, за что на компании наложили штрафы на более чем 3 млн грн.

