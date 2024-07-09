В Украине начнут отключать свет гораздо реже: Шмыгаль объяснил когда

Ситуация в энергетике может улучшиться уже к концу июля. Благодаря подключению к энергосистеме некоторых отремонтированных объектов отключений света может стать меньше.

Видео дня

Об этом на заседании правительства 9 июля заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он также объяснил, как Кабмин планирует привлекать население и бизнес к преодолению энергетического кризиса.

"Ситуация остается очень сложной. Из-за последствий тотальных вражеских обстрелов и жары почасовые отключения продолжаются. В то же время в двадцатых числах июля рассчитываем на улучшение ситуации", – подчеркнул Шмыгаль.

Он пояснил, что к этой дате на некоторых объектах генерации завершатся ремонтные работы и это увеличит мощность энергосистемы. Потому длительность отключений электричества для населения уменьшится.

Кроме того, чтобы стимулировать украинцев и бизнес к энергетической устойчивости, был разработан и частично запущен комплекс мероприятий:

украинцы могут получить кредиты до 480 тыс. грн под 0% на 10 лет для установки солнечных, ветряных установок и систем накопления электроэнергии;

могут получить кредиты до 480 тыс. грн под 0% на 10 лет для установки солнечных, ветряных установок и систем накопления электроэнергии; для малого и среднего бизнеса доступны кредиты до 150 млн грн сроком до 10 лет под 5-7-9% годовых для установки газовой электрогенерации. Для прифронтовых территорий ставка будет понижена до 1-5% в течение первых двух лет, кредиты на инвестиционные цели со следующего года можно будет взять под 5% годовых;

доступны кредиты до 150 млн грн сроком до 10 лет под 5-7-9% годовых для установки газовой электрогенерации. Для прифронтовых территорий ставка будет понижена до 1-5% в течение первых двух лет, кредиты на инвестиционные цели со следующего года можно будет взять под 5% годовых; ОСМД и ЖСК могут получить до 5 млн грн кредита для установки солнечных станций и тепловых насосов, после чего получить 70% компенсации по государственной программе "ГрінДІМ";

могут получить до 5 млн грн кредита для установки солнечных станций и тепловых насосов, после чего получить 70% компенсации по государственной программе "ГрінДІМ"; кредиты для крупного бизнеса на 5-7 лет под 14-16% годовых, под залог оборудования.

Кроме того, в Верховную Раду уже внесли законопроекты об отмене пошлины и НДС на ввоз энергетического оборудования. Все перечисленные механизмы планируют запустить в полную силу до 25 июля.

Как уже сообщал OBOZ.UA, о том, что с 20 июля отключений станет меньше, ранее сообщал член наблюдательного совета "Укрэнерго", советник премьер-министра Украины Юрий Бойко. Он пояснил, что сейчас несколько энергоблоков атомных станций находятся на ремонте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!