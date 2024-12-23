В Украине начали массово выключать свет: где ввели аварийные отключения
В ряде областей Украины 23 декабря ввели экстренные отключения света. Продолжительность таких отключений пока неизвестна, однако, например, энергетики Черкасской и Полтавской областей утверждают, что отключнения отменят в 16:00.
Об отключениях сообщают облэнерго. Там отмечают: отключения начали вводить по команде "Укрэнерго".
Так, об аварийных отключениях уже сообщили в:
- Днепропетровской;
- Донецкой;
- Сумской;
- Черниговской;
- Житомирской;
- Кировоградской;
- Киевской;
- Полтавской;
- Черкасской областях;
- городе Киеве.
Причина же, по которой "Укрэнерго" дало команду на отключение – высокое потребление. Из-за этого возникла потребность в разгрузке системы.
"Укрэнерго" дало команду на экстренные отключения. Потребление очень высокое, нужно разгрузить энергосистему. Не садитесь в лифты и старайтесь экономнее использовать энергоемкие приборы", – сообщил гендиректор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко.
Где смотреть графики отключений
Следить за ситауцией с отключениями можно самостоятельно на официальных ресурсах облэнерго:
В чем разница между аварийными и обычными отключениями
Графики аварийных отключений ("ГАВ"):
- кратковременные, неплановые;
- вводятся экстренно без предупреждений;
- вводятся при аварийном дефиците мощности в энергосистеме;
- решение о введении принимает "Укрэнерго";
- доводятся до всех потребителей, кроме объектов критической инфраструктуры.
"Информирование о ситуации по факту. Продолжительность отключения не прогнозируется, до указания диспетчера "Укрэнерго", – рассказали ранее энергетики.
Графики почасовых отключений ("ГПВ"):
- длительные, с определенным временным промежутком;
- вводятся заранее с предупреждением;
- вводятся при прогнозируемом дефиците мощности в энергосистеме;
- решение о введении принимает "Укрэнерго";
- доводятся до всех потребителей, кроме объектов критической инфраструктуры.
"Информирование о ситуации заблаговременно. Продолжительность отключения прогнозируется, согласно заранее обнародованному графику", – объяснили ранее в Прикарпатьеоблэнерго.
Как сообщал OBOZ.UA, по словам же энергоэксперта Александра Харченко, украинцы два года жили по графикам отключений, которые не были адаптированы к условиям войны. Потому, по словам специалиста, эти графики работали неэффективно, и часто приходилось отключать больше потребителей, чем необходимо.
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