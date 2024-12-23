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В Украине начали массово выключать свет: где ввели аварийные отключения

Роман Костюченко
Коммуналка
5 минут
3,0 т.
В Украине начали массового отключать свет

В ряде областей Украины 23 декабря ввели экстренные отключения света. Продолжительность таких отключений пока неизвестна, однако, например, энергетики Черкасской и Полтавской областей утверждают, что отключнения отменят в 16:00.

Видео дня

Об отключениях сообщают облэнерго. Там отмечают: отключения начали вводить по команде "Укрэнерго".

Так, об аварийных отключениях уже сообщили в:

  • Днепропетровской;
В Днепропетровской области ввели экстренные отключения света
  • Донецкой;
В Донецкой области ввели экстренные отключения света
  • Сумской;
Как отключают свет в Сумской области
  • Черниговской;
График аварийных отключений света в Черниговской области
  • Житомирской;
В Житомирской области экстренные отключения света
  • Кировоградской;
В Кировоградской области экстренные отключения света
  • Киевской;
В Киеве и области ввели экстренные отключения электроэнергии
  • Полтавской;
Сколько продлятся экстренные отключения света в Полтавской области
  • Черкасской областях;
В Черкасской области экстренные отключения продлятся до 16:00
  • городе Киеве.

Причина же, по которой "Укрэнерго" дало команду на отключение – высокое потребление. Из-за этого возникла потребность в разгрузке системы.

"Укрэнерго" дало команду на экстренные отключения. Потребление очень высокое, нужно разгрузить энергосистему. Не садитесь в лифты и старайтесь экономнее использовать энергоемкие приборы", – сообщил гендиректор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко.

В ряде областей Украины 23 декабря ввели экстренные отключения света

Где смотреть графики отключений

Следить за ситауцией с отключениями можно самостоятельно на официальных ресурсах облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/
Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

В чем разница между аварийными и обычными отключениями

Графики аварийных отключений ("ГАВ"):

  • кратковременные, неплановые;
  • вводятся экстренно без предупреждений;
  • вводятся при аварийном дефиците мощности в энергосистеме;
  • решение о введении принимает "Укрэнерго";
  • доводятся до всех потребителей, кроме объектов критической инфраструктуры.

"Информирование о ситуации по факту. Продолжительность отключения не прогнозируется, до указания диспетчера "Укрэнерго", – рассказали ранее энергетики.

Графики почасовых отключений ("ГПВ"):

  • длительные, с определенным временным промежутком;
  • вводятся заранее с предупреждением;
  • вводятся при прогнозируемом дефиците мощности в энергосистеме;
  • решение о введении принимает "Укрэнерго";
  • доводятся до всех потребителей, кроме объектов критической инфраструктуры.

"Информирование о ситуации заблаговременно. Продолжительность отключения прогнозируется, согласно заранее обнародованному графику", – объяснили ранее в Прикарпатьеоблэнерго.

В чем разница между аварийными и обычными отключениями

Как сообщал OBOZ.UA, по словам же энергоэксперта Александра Харченко, украинцы два года жили по графикам отключений, которые не были адаптированы к условиям войны. Потому, по словам специалиста, эти графики работали неэффективно, и часто приходилось отключать больше потребителей, чем необходимо.

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