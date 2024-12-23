В Украине начали массово выключать свет: где ввели аварийные отключения

В ряде областей Украины 23 декабря ввели экстренные отключения света. Продолжительность таких отключений пока неизвестна, однако, например, энергетики Черкасской и Полтавской областей утверждают, что отключнения отменят в 16:00.

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Об отключениях сообщают облэнерго. Там отмечают: отключения начали вводить по команде "Укрэнерго".

Так, об аварийных отключениях уже сообщили в:

Днепропетровской;

Донецкой;

Сумской;

Черниговской;

Житомирской;

Кировоградской;

Киевской;

Полтавской;

Черкасской областях;

городе Киеве.

Причина же, по которой "Укрэнерго" дало команду на отключение – высокое потребление. Из-за этого возникла потребность в разгрузке системы.

"Укрэнерго" дало команду на экстренные отключения. Потребление очень высокое, нужно разгрузить энергосистему. Не садитесь в лифты и старайтесь экономнее использовать энергоемкие приборы", – сообщил гендиректор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко.

Где смотреть графики отключений

Следить за ситауцией с отключениями можно самостоятельно на официальных ресурсах облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

В чем разница между аварийными и обычными отключениями

Графики аварийных отключений ("ГАВ"):

кратковременные, неплановые;

вводятся экстренно без предупреждений;

вводятся при аварийном дефиците мощности в энергосистеме;

решение о введении принимает "Укрэнерго";

доводятся до всех потребителей, кроме объектов критической инфраструктуры.

"Информирование о ситуации по факту. Продолжительность отключения не прогнозируется, до указания диспетчера "Укрэнерго", – рассказали ранее энергетики.

Графики почасовых отключений ("ГПВ"):

длительные, с определенным временным промежутком;

вводятся заранее с предупреждением;

вводятся при прогнозируемом дефиците мощности в энергосистеме;

решение о введении принимает "Укрэнерго";

доводятся до всех потребителей, кроме объектов критической инфраструктуры.

"Информирование о ситуации заблаговременно. Продолжительность отключения прогнозируется, согласно заранее обнародованному графику", – объяснили ранее в Прикарпатьеоблэнерго.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам же энергоэксперта Александра Харченко, украинцы два года жили по графикам отключений, которые не были адаптированы к условиям войны. Потому, по словам специалиста, эти графики работали неэффективно, и часто приходилось отключать больше потребителей, чем необходимо.

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