В Украине могут вернуть графики отключения электроэнергии для населения: какие и когда

В Украине в ближайшую одну-две недели могут ввести графики отключения электроэнергии для населения. Однако отключать могут всего одну-две очереди.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Владимир Омельченко, директор энергетических программ "Центра Разумкова", рассказывает: "на этой неделе или на следующей могут ввести графики отключений электроэнергии для населения. Но эти графики могут быть не такими жесткими. Одна-две очереди. Но это необязательно".. Напомним, отключения одной-двух очередей предполагают применение минимальных ограничений (при одной очереди будут отключаться только в период "гарантированных отключений" и не всех).

"Я никогда не прогнозировал отключение по 20 часов, как это делали некоторые эксперты", – добавил он. Действительно, еще осенью прошлого года большинство экспертов разделяло прогноз по отключениям продолжительностью по 12-16 часов в сутки. А некоторые эксперты даже прогнозировали коммунальный коллапс и предлагали на зиму покидать многоэтажки и переезжать в частные дома. К счастью, пессимистические прогнозы пока не реализовались.

Главная причина: энергетикам удалось отремонтировать больше, чем ожидали эксперты. "Отремонтировали достаточно большое количество мощностей – из 9 ГВт, которые были сильно повреждены, в течение года смогли отремонтировать 30%. Никто не ожидал таких объемов. Кроме того, у нас ноябрь-декабрь и январь были очень теплые. Была плюсовая температура, поэтому экономия электроэнергии была", – пояснил Омельченко.

После февральского похолодания "Укрэнерго" уже применяет плановые отключения электроэнергии для промышленности. Кроме того, при необходимости применяют аварийные отключения. Но пока большинства украинцев это не касается.

"Со снижением температуры увеличилось потребление электроэнергии и газа. Я приведу пример с газом: при уменьшении температуры на каждый градус примерно на 3 млн кубометров в сутки увеличивается потребление. А у нас сейчас много газовой генерации", – добавляет эксперт.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине тариф на газ для большинства потребителей останется на уровне 7,96 грн/куб. м. Коммунальные тарифы не будут пересматриваться как минимум до конца отопительного сезона.

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