Графики отключения электроэнергии в Украине: вернутся ли из-за значительного похолодания и почему большинство прогнозов оказались ложными

В Украине два с половиной месяца зимы прошли без графиков отключения электроэнергии для населения. Прогнозы абсолютного большинства экспертов по энергетике оказались слишком пессимистическими. Теплые первые месяцы зимы вместе с удачной ремонтной кампанией поврежденных Россией объектов энергетики позволили не применять масштабные отключения света. Однако в феврале температура воздуха опустилась значительно ниже нуля, в результате чего увеличилось потребление электроэнергии. О том, какими могут быть отключения и как правильно подготовить технику, читайте в материале OBOZ.UA.

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Отключения возможны уже на этой неделе: что говорят эксперты

Владимир Омельченко, директор энергетических программ "Центра Разумкова", в комментарии OBOZ.UA напоминает: "Я никогда не прогнозировал отключение по 20 часов, как это делали некоторые эксперты". Действительно, еще осенью прошлого года большинство экспертов разделяло прогноз по отключениям продолжительностью по 12-16 часов в сутки. А некоторые эксперты даже прогнозировали коммунальный коллапс и предлагали на зиму покидать многоэтажки и переезжать в частные дома. К счастью, пессимистические прогнозы пока не реализовались.

Главная причина: энергетикам удалось отремонтировать больше, чем ожидали эксперты. "Отремонтировали достаточно большое количество мощностей – из 9 ГВт, которые были сильно повреждены, в течение года смогли отремонтировать 30%. Никто не ожидал таких объемов. Кроме того, у нас ноябрь-декабрь и январь были чрезвычайно теплые. Была плюсовая температура, поэтому экономия электроэнергии была", – пояснил Омельченко.

После февральского похолодания "Укрэнерго" уже применяет плановые отключения электроэнергии для промышленности. Кроме того, при необходимости применяют аварийные отключения. Но пока большинство украинцев это не касается.

"На этой неделе или на следующей могут ввести графики отключений электроэнергии для населения. Но эти графики могут быть не такими жесткими. Одна-две очереди. Но это не обязательно", – говорит Омельченко. Напомним, отключения одной двух очередей предполагают применение минимальных ограничений (при одной очереди будут отключаться только в период "гарантированных отключений" и не всех).

"Со снижением температуры увеличилось потребление электроэнергии и газа. Я приведу пример с газом: при уменьшении температуры на каждый градус примерно на 3 млн кубометров в сутки увеличивается потребление. А у нас сейчас много газовой генерации", – добавляет эксперт.

Ситуация в энергосистеме может значительно ухудшиться, если Россия активизирует террористические удары по объектам энергетики (и если такие удары повредят распределение или генерацию). В таком случае, могут быть более существенные и длительные отключения электроэнергии. Но практически невозможно спрогнозировать возможные атаки и их последствия.

Что нужно делать во время отключения и как готовиться

Пока что в Украине вводят аварийные и экстренные отключения. Они могут быть наиболее опасными, потому что происходят не по графику, то есть никто не знает, когда именно в этот период может исчезнуть электроэнергия. При этом при включении электроэнергии в таких ситуациях энергетикам трудно обеспечить стабильное напряжение, а из-за перепадов может портиться техника. Даже если техника не горит, работа в условиях прыжков напряжения может привести к сокращению продолжительности эксплуатации техники.

Электрик с опытом из Киевской области Игорь Х. рассказывает: единственный вариант обезопасить свою технику – установить реле напряжения или хотя бы стабилизатор. "Если у вас "хрущевка", то договаривайтесь с соседями или с ОСМД и устанавливайте в подъезде реле", – рассказывает электрик.

Если у вас нет реле напряжения, то лучше технику отключить от электросети. Как говорится в сообщении, опубликованном Правительством online, также важно экономить электроэнергию в условиях дефицита. К примеру, в правительстве советуют отказаться от использования бойлера, если в квартире есть централизованное горячее водоснабжение. Следует также минимизировать использование электрических радиаторов, конвекторов и теплых полов. Кроме того:

минимизировать использование электрочайника и микроволновки при наличии газовой плиты. Если плита электрическая – выбирать режимы минимальной мощности, особенно в часы пиковых нагрузок;

При покупке новой бытовой техники обязательно обращать внимание на класс энергоэффективности. Оптимальный выбор – А+-А+++. Разница в потреблении между техникой категории А и В может составлять 20-25%, с категорией С – до 50%;

изменить старые лампы накаливания на современные LED-лампы – таким образом, на освещении можно сократить потребление в 10 раз (10-12 Вт против 100 Вт);

выключать из розеток все зарядные устройства, удлинители;

подключить услугу двухтарифного учета электроэнергии. Загружать стирку, ставить гаджеты и аккумулирующие устройства на подзарядку лучше во время ночного тарифа. Это уменьшит нагрузку на сеть в пиковые часы потребления и позволит сэкономить. Также действуют государственные целевые кредитные программы. С их помощью, в частности, можно приобрести солнечные панели с накопителями для собственного дома.

Что говорят энергетики о ситуации в энергосистеме

Потребление электроэнергии растет, отмечают в "Укрэнерго". Например, 17 февраля потребление было на 2,4% выше, чем в предыдущий рабочий день, 14 февраля. "Причина – существенное похолодание в большинстве регионов Украины. 16 февраля суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 1,2% выше, чем максимум в предыдущее воскресенье – 9 февраля. Напоминаем, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак", – говорят в "Укрэнерго".

В Минэнерго напоминают: атаки РФ на энергетическую инфраструктуру продолжаются из-за последствий таких атак на фоне похолодания и приходится применять аварийные и экстренные отключения. "В результате вражеских атак на энергетическую инфраструктуру оператором системы передачи вынужденно вводит ограничение электроснабжения в некоторых регионах. Как только будет разрешаться ситуация, ограничения будут отменены. Первоочередные ограничения применяются к промышленным потребителям", – отметили в министерстве 17 февраля.

Неофициально в разговоре с OBOZ.UA в Минэнерго отмечают, что хотя накануне отопительного сезона и распространяли панические оценки, на самом деле энергетики сделали невозможное и восстановили значительную часть генерации.

"А кто уже вспомнит эти прогнозы прошлогодние? Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине вообще заявила, что по 18 часов могут быть отключения и все это перепостили. Теплая зима – правда. Но вот есть последние зимние морозы и нет даже одной очереди отключений для населения", – рассказывают в ведомствах.

Морозная погода, прогнозируемая в ближайшие дни, может привести к увеличению объемов потребления электроэнергии. Проблемы могут возникнуть не только с электроэнергией, но и с газом. Но прогнозы по "коммунальному коллапсу" и отключениям электроэнергии по 18 часов в сутки в течение зимы, к счастью, оказались ошибочно. И хотя впереди еще недели возможных морозов, два с половиной месяца зимы уже позади и прошли без графиков отключения электроэнергии для населения.