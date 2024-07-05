В Украине кардинально перепишут графики отключений света: что изменится с 9 июля

В Украине с 9 по 24 июля кардинально изменится система отключений света. Изменения затронут все области, но будут временными. В каждой области в один из дней в течение двух недель не будет отключений. В другие дни графики, наоборот, могут применяться в усиленном режиме.

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В другие дни ограничения потребления будут происходить согласно графикам, опубликованным облэнерго в каждом регионе. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Такие послабления вводятся вынужденно. Энергетикам нужно подсчитать фактическое потребление тока в каждой области. "Такие замеры проводятся ежегодно – зимой и летом – и дают возможность нам более четко прогнозировать режимы работы энергосистемы страны", – объяснили энергетики.

В то же время в дни "без отключений" для определенного региона в других областях графики могут стать жестче. "Более конкретную информацию о графиках отключений вы сможете получить от облэнерго в своем регионе. Но энергетики будут делать все возможное, чтобы потребители не испытали дополнительного дискомфорта из-за проведения измерений", – отметили в "Укрэнерго".

Проверки могут отменить, если Россия прибегнет к новым массированным атакам на энергетику Украины, предупредили в "Укрэнерго". Измерения не применяются для временно оккупированных территорий.

Когда не будет отключений света в каждой области: график

9 июля: Днепропетровская область;

10 июля: г. Киев;

11 июля: Киевская, Хмельницкая области;

12 июля: Донецкая, Черниговская, Одесская области;

16 июля: Запорожская, Винницкая, Ривненская области;

18 июля: Волынская, Львовская; Черновицкая области;

19 июля: Тернопольская; Полтавская, Херсонская, Закарпатская области;

23 июля: Черкасская, Харьковская, Николаевская области;

24 июля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Кировоградская области.

Измерения потребления электроэнергии: зачем это нужно

В "Укрэнерго" объяснили, что благодаря данным о том, сколько тока потребляет каждый регион при отсутствии отключений, смогут сделать графики более справедливыми. "Мы сможем определить, сколько именно сейчас, летом, потребляет каждая область без применения ограничений, и сколько каждой области требуется электроэнергии для жизнедеятельности. Полученные результаты учитывают изменения в численности населения и размещении предприятий", – отметили в компании.

Там уверяют, что анализ полученных данных позволит в дальнейшем обеспечить более равномерное и корректное распределение имеющейся в системе мощности между регионами. Кроме того, энергетики смогут получить более точные данные о том, как развивать энергосистему и повышать ее устойчивость к российским атакам.

"Это позволит более точно определить, где нужно реализовать проекты по децентрализованной генерации в первую очередь и просчитать оптимальные решения для каждого региона", – заявили в "Укрэнерго".

Когда отключений света станет меньше

По словам члена наблюдательного совета "Укрэнерго", советника премьер-министра Украины Юрия Бойко, в Украине после 20 июля ожидается заметное смягчение графиков отключений электроэнергии. К этому приведет вывод из ремонта нескольких энергоблоков. Полностью избежать ограничений не получится, но дефицит тока в энергосистеме уменьшится.

"Я не могу назвать точные даты, но в 20-х числах июля мы выходим в работу по ремонтам ряда генерирующих установок. Должна появиться дополнительная энергетическая мощность, это, безусловно, приведет к существенному смягчению графиков. Скорее всего, дефицит останется, но он будет существенно ниже, чем тот, который есть на сегодняшний день", – отметил Бойко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине активно устанавливают газовые электрические установки, переданные Агентством США по международному развитию (USAID). В настоящее время к энергосистеме подключили 19 таких мини-ТЭС.

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