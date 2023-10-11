В Украине изменили тарифы на коммуналку: как поменялись цифры в платежках

Услуги ЖКХ в Украине подорожали. За год – с сентября 2022 года по сентябрь 2023-го – их стоимость увеличилась на 13,2%. Больше всего – на электроэнергию, на 69,7%.

Об этом сообщает Госстат. На втором месте, по его данным, уборка мусора. Она подорожала на 9,9%.

Тарифы же на остальные услуги выросли не так сильно – меньше, чем на 10%. Так:

содержание и ремонт жилья подорожало на 5,5%;

услуги по управлению многоквартирными домами – на 2,7%;

водоснабжение – на 0,8%;

канализация – на 0,7%.

В то же время стоимость природного газа не изменилась. А горячая вода и отопление вообще подешевели. Снижение цены составило 0,2%.

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Как изменились тарифы за месяц

С августа по сентябрь стоимость коммуналки увеличилась в целом лишь на 0,1%. И то лишь за счет двух услуг:

содержание и ремонт жилья подорожало на 0,3%;

уборка мусора – на 1,1%.

Сколько нужно будет платить за тепло зимой

В то же время, до конца грядущего отопительного сезона в Украине не будут повышать тарифы на газ, тепло и горячую воду. Таким образом, по крайней мере, до апреля 2024 года стоимость этих услуг будет находиться на текущем уровне.

В частности, по данным "Нафтогаза", тариф на газ останется неизменным. За кубометр нужно будет платить 7,96 грн.

Тариф на тепло же для потребителей будет определяться по формуле. И, с учетом нынешней ситуации на рынке, она будет уменьшена до 16 390 гривен за тысячу кубов – против 38 325 гривен, сообщил ранее нардеп Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

Окончательные же тарифы формируются для каждого региона отдельно – в зависимости от поставщика и наличия в домохозяйствах счетчиков. К примеру, в 2022 году в Киеве стоимость отопления для населения от "Киевтеплоэнерго" составляла 1654,41 грн/гкал. А в Днепре теплоснабжение от КП "Теплоэнерго" обходилось в 1741,32 грн/Гкал, в Одессе от КП "Теплоснабжение города Одесса" – 1813,94 грн/Гкал.

Такая же ситуация и с тарифами на горячую воду. К примеру, во Львове:

"Львовтеплоэнерго" подает ее по 95,26 грн/кубометр (с подключенным полотенцесушителем);

а "Залізничнетеплоенерго" – по 102,77 грн/кубометр (тоже с подключенным полотенцесушителем).

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина практически полностью готова к отопительному сезону – массово тепло в дома людей собираются начать подавать уже в ближайшие недели. В частности, в Мининфраструктуры отчитались, что соответствующие объекты ЖКХ по состоянию на 1 октября были подготовлены на 99%.

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