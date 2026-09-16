В Украине готовят новые тарифы на электроэнергию: для кого изменится цена за КВт*ч

В Украине планируют ввести динамические тарифы на электроэнергию. Это позволит потребителям со смарт-счетчиками платить по плавающим тарифам, поскольку стоимость киловатта будет зависеть от текущего времени суток и рыночной конъюнктуры.

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О соответствующем проекте изменений уже сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В регуляторе также намерены существенно расширить возможности граждан по выбору способов оплаты и упростить процедуру смены поставщика услуг.

Как будет формироваться цена за киловатт

По новой модели цена на электроэнергию теряет фиксированный характер. А итоговую стоимость будут формировать два ключевых фактора:

колебания цен на рынке "на сутки вперед";

динамика стоимости электроэнергии на внутрисуточном рынке.

Главным техническим условием для перехода на такую систему является наличие у потребителя интеллектуального (смарт) счетчика. При этом переход будет исключительно добровольным – каждый клиент самостоятельно будет решать, заключать ли ему договор с динамическим ценообразованием.

Поставщики электроэнергии, обслуживающие более 200 тысяч клиентов, будут обязаны предложить такой формат всем владельцам "умных" приборов учета. Перед подписанием соглашения компания должна разъяснить потребителю все потенциальные преимущества, риски и финансовые затраты, а в личном кабинете клиента появится функция отслеживания графиков изменения цен и собственного потребления.

Упрощение смены поставщика

Помимо гибких тарифов, инициатива НКРЭКП предусматривает упрощение процедуры смены энергопоставщика. Для бытовых и малых небытовых потребителей эта услуга станет полностью бесплатной.

Более того, украинцы получат право выбирать поставщиков, зарегистрированных в странах Европейского Союза или Энергетического сообщества, при условии получения ими официального допуска к работе на украинском рынке.

Как сообщал OBOZ.UA, в октябре украинцы будут платить за электроэнергию по текущему тарифу – 4,32 грн за 1 КВт*ч. Более того, повышения тарифов не следует ожидать как минимум до конца 2026 года.

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