В Украине действует новый тариф на электроэнергию: кто может платить по 2,16 грн за каждый кВт*ч

В Украине с февраля пересмотрели правила льготного тарифа на электроэнергию, который действует до конца апреля. Этот тариф предусматривает цену 2,64 грн за 1 кВт*ч для тех, у кого установлено только электрическое отопление и на потребление первых до 2000 кВт*ч в месяц.

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С 1 февраля полный тариф (4,32 грн) насчитывается только на объем, который превышает 2000 кВт*ч. То есть при потреблении, например, 2500 кВт*ч за месяц по полному тарифу будут оплачиваться только 500 кВт*ч, свидетельствуют данные Министерства энергетики.

До 1 февраля действовала другая система. Тогда при потреблении более 2000 кВт*ч за месяц по полному тарифу оплачивался весь объем. То есть, в примере выше, по 4,32 грн нужно было платить за все 2500 кВт*ч.

"Чтобы это исправить, было принято постановление о дифференциации льготного тарифа за счет механизма ПСО (возложение специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии. – Ред.). Это решение является частью комплексной поддержки украинцев, которую мы вводим этой зимой и которая продолжится после ее завершения", – объяснял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Следует отметить, что льготный тариф для потребителей с электроотоплением применяется только в период с 1 октября по 30 апреля. Он доступен потребителям по всей стране – однако только при отсутствии другого вида отопления в доме. Также необходимо выполнение технических требований к электроотоплению и надлежащее оформление документов на имеющееся оборудование.

Кроме того, тариф в 2,16 грн за кВт*ч действует при установленном двухзонном счетчике. Льготная цена для владельцев таких действует по ночам – с 23:00 до 7:00. Двузонные счетчики могут устанавливать все бытовые потребители, независимо от того, электрическое у них отопление или нет.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в феврале 2025 года все другие украинцы будут платить за электроэнергию по прежнему тарифу – 4,32 грн за 1 кВт*ч. На этом же уровне он продержится минимум до окончания отопительного сезона.

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