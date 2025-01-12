Украинцам назвали тариф на свет с 1 февраля: сколько нужно платить за 1 кВт*ч
В феврале 2025 года украинцы будут платить за электроэнергию по прежнему тарифу – 4,32 грн за 1 кВт*ч. На этом же уровне он продержится минимум до окончания отопительного сезона.
Об этом ранее рассказал министр энергетики Герман Галущенко. В ответе на запрос нардепа Алексея Кучеренко он отметил:
- Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей, "согласно Постановлению № 632, утверждена до 30.04.2025".
- Таким образом, до тех пор тариф на электроэнергию для бытовых потребителей не будет пересматриваться.
В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что менять тарифы не будут и на другие коммунальные услуги. В частности:
- газ;
- отопление.
"Государство берет на себя обязательство, что тарифы на газ, тепло и электроэнергию не будут расти до конца отопительного сезона. Никаких повышений не планируем", – сказал он.
Повысят ли с 1 июня тариф на свет до 6,7 грн за 1 кВт*ч
В то же время, украинцам не стоит ожидать резкого роста стоимости электроэнергии в ближайшее время. Как объяснил член Комитета парламента по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк ("Слуга народа"), денег, которые "Энергоатом" и Укргидроэнерго получают от тарифа 4,32 грн за 1 кВт*ч хватает чтобы "покрыть себестоимость, и даже получить незначительную прибыль".
Таким образом, подчеркнул Нагорняк, распространяемая в медиа информация о готовящемся повышении с 1 июня тарифа на свет до 6,7 грн не является правдивой. Ведь в этом, по его словам, нет необходимости.
"Совершенно нет в этом нужды. Потому что после поднятия тарифа до 4,32 грн/кВт наши две государственные энергокомпании – "Энергоатом" и Укргидроэнерго – имеют достаточно неплохие финансовые показатели", –резюмировал нардеп.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине значительно подорожали коммунальные услуги. За год – с декабря 2023-го по декабрь 2024-го – тарифы выросли в целом на 18,9%. Впрочем, не все. Так, электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, а цена на ряд других услуг осталась на прежнем уровне.
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