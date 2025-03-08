В Украине через месяц повысят тариф на электроэнергию, но не всем: кого коснутся изменения

В Украине с 1 мая отменят специальный тариф на электроэнергию для тех, кто имеет электрическое отопление. Сейчас тариф для такой категории составляет 2,64 грн за кВт*ч на 2000 кВт*ч в месяц (начиная с 2001 кВт*ч нужно платить полный тариф). С 1 апреля тариф, в том числе для такой категории, составит 4,32 грн за кВт*ч.

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Как говорится в объяснении Yasno, Кабинет Министров Украины постановлением №37 от 17 января 2025 обновил порядок применения фиксированной цены на электроэнергию для потребителей, пользующихся электроотоплением.

Так, для населения и коллективных бытовых потребителей с электроотоплением в период с 1 октября по 30 апреля включительно будут действовать следующие тарифы:

На объем потребления до 2000 кВт*ч включительно – 2,64 грн за кВт*ч,

На объем потребления свыше 2000 кВт*ч – 4,32 грн за кВт*ч.

Например, если клиент, пользующийся тарифом "Электроотопление", в феврале потребляет 1800 кВтч, то его будут рассчитывать по тарифу 2,64 грн за кВтч: 1800*2,64 = 4 752 грн. Если же потребление составит 2300 кВтч, то платеж будет рассчитываться так: 2000*2,64 + 300*4,32 = 6 576 грн.

Что будет с общим тарифом

Стоимость электроэнергии зафиксирована постановлением правительства №632 от 31.05.2024 до конца апреля. То есть уже с 1 мая 2025 года правительство должно либо увеличить стоимость электроэнергии, либо продлить срок действия постановления еще на год. Обычно решение по тарифам принимается до конца следующего отопительного сезона (то есть, вероятнее всего, постановление будет действовать с мая 2024-го по май 2025-го).

Собеседники OBOZ.UA в правительстве говорят о том, что сейчас вопрос повышения тарифов на электроэнергию вообще не рассматривается. "Это не ко времени" – так прокомментировали возможность увеличения цен на ток сразу несколько собеседников из Кабмина. Актуальная цена (4,32 грн за кВт*ч) в достаточной степени покрывает себестоимость генерации и доставки тока. Проблема остается с импортным током – его цена в разы выше, и чтобы компенсировать дефицит в часы пикового потребления Украине приходится покупать электроэнергию за рубежом.

Также OBOZ.UA сообщал о намерении Дональда Трампа ввести тарифы на импорт ряда товаров из Европейского Союза. По его словам, об этом будет объявлено в скором времени, а решение будет касаться автомобилей и других товаров.

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