В Тернополе кардинально изменили график отключений света: новое расписание для всех подгрупп

В Тернопольской области после применения по всей Украине новой системы ограничения электроснабжения изменились графики отключений света. В частности, потребителей по-новому разделили на подгруппы, а расписание отключений изменилось для всех.

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"Изменяется распределение с 6 очередей на 12 подочередей. Каждая очередь делится на две равные по нагрузке подочереди", – заявили в "Тернопольоблэнерго". При этом если адрес потребителя был закреплен, например, за очередью 3, то очередь у него меняться не будет. Потребитель войдет или в подочередь 3.1, или в подочередь 3.2.

Узнать, к какой подочереди относится адрес, можно на официальном сайте "Тернопольоблэнерго" в специальном разделе. По этому адресу размещена таблица с перечнем адресов и указанием, в какой очереди и подочереди относится конкретное здание.

Отдельно в "Тернопольоблэнерго" предупредили жителей Чортковского района. Там для части Бучачской ОТГ и Золотопотицкой ОТГ 16 декабря была дополнительно изменена подочередь почасовых отключений с 2.1 на 4.2. "Изменение поочереди будет касаться потребителей, проживающих по адресу: с. Пороховая, с. Зубрец, с. Барыш частично (ул. Луги), с. Стенка частично (хутор Млынки, ул. Бурдии, ул. Центральная, ул. Широкая, ул. Явир, ул. За село, ул. Гарбузова, ул. Садовая, ул. Бубенко, ул. Подбуковец, ул. Нагорынка, ул. Молодежная , ул. Базарная, ул. Заглибока)", – говорится в сообщении.

График отключения света в Тернополе и области 16 декабря

16 декабря графики отключений света на Тернопольщине введены с 7:00 до 20:00. Это означает, что отключения будут применяться именно в указанные часы. Распределение по группам будет таким:

Для очереди 1:

подгруппа 1.1 : запланировано одно отключение с 10:30 до 14:00 ;

: запланировано одно отключение ; подгруппа 1.2: света не будет также с 10:30 до 14:00.

Для очереди 2:

подгруппа 2.1 : время без электроэнергии – с 10:30 до 12:00 ;

: время без электроэнергии – ; подгруппа 2.2: света не будет с 10:30 до 14:00.

Для очереди 3:

подгруппа 3.1 : одно отключение запланировано на период 14:00-17:30 ;

: одно отключение запланировано на период ; подгруппа 3.2: время отсутствия электроснабжения такое же, как в парной подгруппе, – 14:00-17:30.

Для очереди 4:

подгруппа 4.1 : электроэнергия не будет подаваться с 15:00 до 17:00 ;

: электроэнергия не будет подаваться ; подгруппа 4.2: отключение света ожидается в период 14:00-17:30.

Для очереди 5:

подгруппа 5.1 : первое отключение состоялось с 07:00 до 10:30 , второе запланировано на 17:30-19:00 ;

: первое отключение состоялось , второе запланировано на ; подгруппа 5.2: утром свет отключали с 07:00 до 10:30, вечером электроэнергии не будет с 17:30 до 19:00.

Для очереди 6:

подгруппа 6.1 : первое отключение произошло в период 08:00-10:30 , второе запланировано на 19:00-20:00 ;

: первое отключение произошло в период , второе запланировано на ; подгруппа 6.2: свет отключали с 08:00 до 10:30 и отключат снова с 17:30 до 20:00.

Как объяснил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, теперь энергетики будут укладываться в 30 минут для выполнения графиков. То есть скорость реализации отключений вырастет.

По его словам, одной из ключевых причин глобального изменения графиков стала необходимость снизить количество потребителей, которые выключаются сверх нужного объема. Раньше, если требовалось сократить потребление на 250 МВт, а очередь включала 400 МВт, то выключали всех, даже тех, кого можно было оставить со светом. Это создавало дополнительные неудобства для потребителей.

Новый подход состоит в том, чтобы разделить каждую группу на две подгруппы, что позволит выключать только необходимое количество потребителей в зависимости от реальных потребностей энергосистемы. Благодаря этому, например, дополнительные 50 или 100 тысяч человек останутся с электроэнергией.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство энергетики обновило инструкции по графикам отключения электроэнергии. Новые правила ввели в действие с 16 декабря 2024 года. Мы собрали ключевые изменения, которые актуальны для всей Украины.

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