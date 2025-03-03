"В связи со сложной ситуацией": "Укрэнерго" объявило график отключения света на 4 марта

Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. В результате 4 марта будут применять графики отключения электроэнергии для промышленности и бизнеса. Почасовые отключения света для бытовых потребителей пока что не планируются, но ситуация в течение суток может измениться.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". "В связи со сложной ситуацией в энергосистеме завтра, 4 марта будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса", – говорится в сообщении. Указывается, что время действия ограничений будет таким:

с 06:00 до 09:00;

с 15:00 до 22:00.

Таким образом, отключения для промышленности суммарно за сутки будут применяться в течение 10 часов. Это заметно больше, чем накануне – 3 марта ограничения вводились лишь на 7 часов (с 14:00 до 21:00).

"Отключение бытовых потребителей не прогнозируется. Ситуация в энергосистеме может измениться", – добавили в "Укрэнерго".

В компании уже традиционно призывают украинцев экономить. Особенно важно не включать несколько мощных электроприборов именно в часы действия ограничений для бизнеса. То есть 4 марта экономить ток обязательно нужно утром с 6 до 9, и вечером с 15 до 22.

Украинцам также рекомендуют следить за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на них в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как найти свои графики отключений света и разобраться с таблицами. Это может пригодиться в случае, если ограничения затронут и бытовых потребителей.

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