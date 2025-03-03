"В связи со сложной ситуацией": "Укрэнерго" объявило график отключения света на 4 марта
Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. В результате 4 марта будут применять графики отключения электроэнергии для промышленности и бизнеса. Почасовые отключения света для бытовых потребителей пока что не планируются, но ситуация в течение суток может измениться.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". "В связи со сложной ситуацией в энергосистеме завтра, 4 марта будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса", – говорится в сообщении. Указывается, что время действия ограничений будет таким:
- с 06:00 до 09:00;
- с 15:00 до 22:00.
Таким образом, отключения для промышленности суммарно за сутки будут применяться в течение 10 часов. Это заметно больше, чем накануне – 3 марта ограничения вводились лишь на 7 часов (с 14:00 до 21:00).
"Отключение бытовых потребителей не прогнозируется. Ситуация в энергосистеме может измениться", – добавили в "Укрэнерго".
В компании уже традиционно призывают украинцев экономить. Особенно важно не включать несколько мощных электроприборов именно в часы действия ограничений для бизнеса. То есть 4 марта экономить ток обязательно нужно утром с 6 до 9, и вечером с 15 до 22.
Украинцам также рекомендуют следить за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на них в таблице:
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как найти свои графики отключений света и разобраться с таблицами. Это может пригодиться в случае, если ограничения затронут и бытовых потребителей.
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