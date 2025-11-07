В субботу будут масштабные отключения света: украинцам дали график на 8 ноября
Во всех регионах Украины завтра, 8 ноября, будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Графики отключений света для бытовых потребителей будут действовать с 08:00 до 21:00, а ограничения мощности для промышленности и бизнеса – с 07:00 до 22:00.Следить за отключениями в своем регионе следует на официальных страницах облэнерго.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Энергетики отметили: одновременно будут ограничивать подачу электричества от 1 до 2 очередей потребителей. . По данным облэнерго, распределение будет таким:
- с 08:00 по 14:00 – 1 очередь;
- с 14:00 по 16:00 – 1,5 очереди;
- с 16:00 по 17:00 – 2 очереди;
- с 17:00 по 19:00 – 1,5 очереди;
- с 19:00 по 21:00 –1 очередь.
"8 ноября во всех регионах Украины вынужденно будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", – проинформировали в компании.
График отключений электроэнергии может измениться: где следить
В то же время, отметили энергетики, время и объем ограничений могут меняться в течение дня. К примеру, 7 ноября графики ужесточали трижды за день. Поэтому за актуальной информацией следует следить на официальных ресурсах облэнерго:
Украинцам также напоминают, что энергосистема страны требует экономного потребления тока. "Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – призвали энергетики.
Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам, зимой украинцам будут отключать электроэнергию в нынешнем режиме. Т.е., после российских обстрелов будут применяться аварийные отключения, а потом ограничения будут ослабевать.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!