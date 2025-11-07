В субботу будут масштабные отключения света: украинцам дали график на 8 ноября

Во всех регионах Украины завтра, 8 ноября, будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Графики отключений света для бытовых потребителей будут действовать с 08:00 до 21:00, а ограничения мощности для промышленности и бизнеса – с 07:00 до 22:00.Следить за отключениями в своем регионе следует на официальных страницах облэнерго.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Энергетики отметили: одновременно будут ограничивать подачу электричества от 1 до 2 очередей потребителей. . По данным облэнерго, распределение будет таким:

с 08:00 по 14:00 – 1 очередь;

с 14:00 по 16:00 – 1,5 очереди;

с 16:00 по 17:00 – 2 очереди;

с 17:00 по 19:00 – 1,5 очереди;

с 19:00 по 21:00 –1 очередь.

"8 ноября во всех регионах Украины вынужденно будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", – проинформировали в компании.

График отключений электроэнергии может измениться: где следить

В то же время, отметили энергетики, время и объем ограничений могут меняться в течение дня. К примеру, 7 ноября графики ужесточали трижды за день. Поэтому за актуальной информацией следует следить на официальных ресурсах облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Украинцам также напоминают, что энергосистема страны требует экономного потребления тока. "Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – призвали энергетики.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам, зимой украинцам будут отключать электроэнергию в нынешнем режиме. Т.е., после российских обстрелов будут применяться аварийные отключения, а потом ограничения будут ослабевать.

