Режим отключений света ужесточили второй раз за день: обновленные графики в Киеве и по областям Украины
В Украине в пятницу, 7 ноября, в большинстве регионов, в т.ч. в Киеве, на Киевщине, Полтавщине, Хмельнитчине и других, действуют графики отключения электроэнергии для населения. При этом режим ограничений ужесточился уже дважды – отключают все больше потребителей одновременно.
Кроме того, Россия нанесла новые удары по энергетической инфраструктуре Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей. О ситуации в энергосистеме сообщают Министерство энергетики, "Укрэнерго" и облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.
Отключения электроэнергии 5 ноября: главное, что нужно знать
- Графики почасовых отключений света применяются практически весь день – с 8 утра до 21 вечера.
- Отключения были введены в объеме от 0,5 до 1,5 очереди, при этом энергетики уже утром объявили, что с 10:15 до 12:00 будут отключать дополнительные пол-очереди.
- После 11:00 снова был увеличен объем ограничений. Отключения у некоторых потребителей будут длиться дольше, а с 13:00 до 15:00 будут обесточены дополнительные пол очереди.
- Для бизнеса и промышленности действуют графики ограничения мощности – они предусматривают не отключения, а уменьшение потребления.
- Еще со вчерашнего дня остается обесточенным значительное количество потребителей в Днепропетровской и Донецкой областях.
- Среди атакованных сегодня – энергообъект ДТЭК в Одеской области. В компании отмечают, что все дома запитаны по резервным схемам, а энергетики начнут восстановительные работы сразу после получения разрешения военных и спасателей.
- Время и объем применения ограничений могут снова измениться – украинцев просят проверять графики на сайтах своих облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).
- Население таже призывают рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером.
Отключения света по областям: какие графики действуют
Киев
Даже по обновленному графику отключать планируют не все группы. Максимальное время без света подряд – 4 часа.
Киевская область
Отключения затронут не все группы. Самое длительное время без света – 4 часа подряд, при этом у одной подгруппы запланировано два отключения за день. Обновленный график для области для всех групп сразу пока не опубликован – потребителям рекомендуется проверять время отключений по адресу на сайте облэнерго (ссылка – ниже в таблице).
Черкасская область
Обновленные часы отсутствия электроснабжения:
- 1.1 08:00 – 10:00
- 1.2 10:00 – 12:00
- 2.1 12:00 – 14:00
- 2.2 14:00 – 16:00
- 3.1 15:00 – 17:00
- 3.2 15:00 – 17:00
- 4.1 16:00 – 18:00
- 4.2 17:00 – 19:00
- 5.1 17:00 – 19:00
- 5.2 18:00 – 20:00
- 6.1 19:00 – 21:00
- 6.2 10:00 – 12:00, 20:00 – 21:00
Полтавская область
Запорожская область
По обновленному в 11 часов графику часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) с учетом времени на переключение будут такими:
- 1.1: 07:30 – 09:00
- 1.2: 16:00 – 19:30
- 2.1: 12:30 – 16:00
- 2.2: 12:30 – 16:00
- 3.1: 14:30 – 16:00
- 3.2: не оключается
- 4.1: 16:00 – 19:30
- 4.2: 16:00 – 19:30
- 5.1: 10:00 – 12:30
- 5.2: 09:00 – 12:30
- 6.1: 19:30 – 21:30
- 6.2: 19:30 – 21:30
Днепропетровская область
Графики были обновлены:
Как узнать об отключениях в других регионах и где смотреть очередь
Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам, зимой украинцам будут отключать электроэнергию в нынешнем режиме. Т.е., после российских обстрелов будут применяться аварийные отключения, а потом ограничения будут ослабевать.
