Режим отключений света ужесточили второй раз за день: обновленные графики в Киеве и по областям Украины

В Украине в пятницу, 7 ноября, в большинстве регионов, в т.ч. в Киеве, на Киевщине, Полтавщине, Хмельнитчине и других, действуют графики отключения электроэнергии для населения. При этом режим ограничений ужесточился уже дважды – отключают все больше потребителей одновременно.

Видео дня

Кроме того, Россия нанесла новые удары по энергетической инфраструктуре Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей. О ситуации в энергосистеме сообщают Министерство энергетики, "Укрэнерго" и облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.

Отключения электроэнергии 5 ноября: главное, что нужно знать

Графики почасовых отключений света применяются практически весь день – с 8 утра до 21 вечера.

Отключения были введены в объеме от 0,5 до 1,5 очереди, при этом энергетики уже утром объявили, что с 10:15 до 12:00 будут отключать дополнительные пол-очереди .

. После 11:00 снова был увеличен объем ограничений. Отключения у некоторых потребителей будут длиться дольше, а с 13:00 до 15:00 будут обесточены дополнительные пол очереди.

Для бизнеса и промышленности действуют графики ограничения мощности – они предусматривают не отключения, а уменьшение потребления.

Еще со вчерашнего дня остается обесточенным значительное количество потребителей в Днепропетровской и Донецкой областях.

Среди атакованных сегодня – энергообъект ДТЭК в Одеской области. В компании отмечают, что все дома запитаны по резервным схемам, а энергетики начнут восстановительные работы сразу после получения разрешения военных и спасателей.

Время и объем применения ограничений могут снова измениться – украинцев просят проверять графики на сайтах своих облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).

– украинцев просят проверять графики на сайтах своих облэнерго (все ссылки – в таблице ниже). Население таже призывают рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером.

Отключения света по областям: какие графики действуют

Киев

Даже по обновленному графику отключать планируют не все группы. Максимальное время без света подряд – 4 часа.

Киевская область

Отключения затронут не все группы. Самое длительное время без света – 4 часа подряд, при этом у одной подгруппы запланировано два отключения за день. Обновленный график для области для всех групп сразу пока не опубликован – потребителям рекомендуется проверять время отключений по адресу на сайте облэнерго (ссылка – ниже в таблице).

Черкасская область

Обновленные часы отсутствия электроснабжения:

1.1 08:00 – 10:00

1.2 10:00 – 12:00

2.1 12:00 – 14:00

2.2 14:00 – 16:00

3.1 15:00 – 17:00

3.2 15:00 – 17:00

4.1 16:00 – 18:00

4.2 17:00 – 19:00

5.1 17:00 – 19:00

5.2 18:00 – 20:00

6.1 19:00 – 21:00

6.2 10:00 – 12:00, 20:00 – 21:00

Полтавская область

Запорожская область

По обновленному в 11 часов графику часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) с учетом времени на переключение будут такими:

1.1: 07:30 – 09:00

1.2: 16:00 – 19:30

2.1: 12:30 – 16:00

2.2: 12:30 – 16:00

3.1: 14:30 – 16:00

3.2: не оключается

4.1: 16:00 – 19:30

4.2: 16:00 – 19:30

5.1: 10:00 – 12:30

5.2: 09:00 – 12:30

6.1: 19:30 – 21:30

6.2: 19:30 – 21:30

Днепропетровская область

Графики были обновлены:

Как узнать об отключениях в других регионах и где смотреть очередь

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам, зимой украинцам будут отключать электроэнергию в нынешнем режиме. Т.е., после российских обстрелов будут применяться аварийные отключения, а потом ограничения будут ослабевать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!