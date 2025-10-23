В пятницу отключения света продолжатся: украинцы получили важное предупреждение от энергетиков

В пятницу 24 октября в большинстве областей Украины продолжатся стабилизационные отключения электроэнергии. И будут действовать они практически в течение всего дня.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". "Завтра, 24 октября, в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений – последствия массированных ракетно-дронных атак на энергообъекты", – говорится в сообщении.

В частности будут действовать:

– графики почасовых отключений (ГПВ) с 07:00 до 23:00 объемом от 1,5 до 2,5 очередей; для промышленных потребителей – графики ограничения мощности (ГОП) с 07:00 до 23:00.

ГОП – это график ограничения мощности, плановая мера для предотвращения дефицита электричества. Применяется исключительно к промышленным потребителям и бизнесу. Его суть заключается не в полном прекращении поставок, а в сокращении объемов потребления до указанного уровня в определенный период. Это временное уменьшение нагрузки на энергосистему.

"Внимание! Объем применения ограничений может измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – пишут в "Укрэнерго".

Как спасти технику во время отключений

В связи с этим энергетики призвали граждан потреблять электроэнергию экономно. Для этого следует придерживаться несложных советов, чтобы помочь сбалансировать энергосистему, а также избежать, уменьшить объем или ускорить отмену введенных ограничений:

не включать несколько мощных электроприборов одновременно;

одновременно; выключать свет в пустых комнатах и кабинетах;

в пустых комнатах и кабинетах; выключать из розетки электроприборы , когда ими не пользуются – они все равно потребляют электроэнергию;

, когда ими не пользуются – они все равно потребляют электроэнергию; по возможности, перенести энергоемкие процессы (стирка, нагрев бойлера, работу посудомоечной машины) на ночное время – после 22:00 наступает период наименьшей нагрузки на энергосистему;

позаботиться о замене ламп накаливания на энергосберегающие – в масштабах государства это имеет очень весомый эффект;

по возможности, пользоваться энергосберегающей бытовой техникой.

Энергетики уверяют: если каждый потребитель приложит хотя бы минимальные усилия для экономии электроэнергии дома и на работе — это существенно усилит нашу устойчивость к вражеским атакам и поможет энергетикам быстрее восстановить поврежденное оборудование.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине с 1 октября 2025-го те семьи, которые имеют электрическое отопление, смогут платить за 2 тыс. кВт*ч электроэнергии в месяц вдвое меньше. Стоимость тока для них уменьшится с 4,32 до 2,64 грн/кВт*ч.

