В платежках нашли массовые нарушения: украинцам вернут сотни тысяч гривен за коммуналку

В Украине выявили массовые нарушения в платежках за коммунальные услуги, почти 98% проверок показали проблемы с тарифами. Потребителям обязали вернуть около 453 тыс. грн, а общая сумма перерасчетов и компенсаций превысила полмиллиона гривен.

Об этом сообщила Госпродпотребслужба. В течение трех месяцев специалисты провели 88 внеплановых проверок предприятий, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги.

Результат оказался почти тотальным, ведь в 86 случаях, или 97,7%, зафиксированы нарушения, только 2 проверки не выявили проблем. Практически каждая проверенная платежка имела вопросы к правильности формирования тарифов или начислений.

Речь идет о неправильном формировании, установлении или применении государственных регулируемых цен в сфере ЖКХ (жилищно-коммунальное хозяйство). По итогам проверок:

вынесено 22 решения о штрафах на сумму более 862 тыс. грн;

выдано 77 предписаний для исправления тарифов;

оштрафованы 7 должностных лиц.

Фактически компании обязали привести тарифы в соответствие с законодательством и пересчитать счета для потребителей. Однако, самое важное для людей – это возврат средств.

По решениям контролирующего органа, потребителям должны вернуть около 453 тыс. грн, а в целом, вместе с предыдущими решениями, уже возвращено более 517 тыс. грн. Украинцы получат компенсации за завышенные или неправильно начисленные платежи. Как пояснил заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор, все проверки проводятся не массово, а по обращениям граждан.

То есть основанием для контроля становятся конкретные жалобы и проверяются именно те вопросы, которые стали причиной обращения. "Наша цель – обеспечение экономически обоснованных тарифов и недопущение нарушений законодательства в сфере ценообразования жилищно-коммунальных услуг", – отметил Крейтор.

